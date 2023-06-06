Россия оштрафовала владельца Википедии за то, что он не удалил контент батальона «Азов»

МОСКВА (Рейтер) — Российский суд во вторник оштрафовал фонд Викимедиа, владеющий Википедией, на 36 854 доллара за отказ удалить статью об украинском батальоне «Азов», сообщило информационное агентство «Интерфакс».

Викимедиа не сразу ответила на запрос Рейтер о комментариях.

Ранее сообщалось, что информация, на которую жалуются российские власти, получена из надежных источников и соответствует стандартам Википедии.

Батальон «Азов», подразделение украинской армии, был признан Россией террористической группировкой.

Википедия — один из немногих независимых источников информации, оставшихся в России после того, как правительство усилило репрессии против онлайн-контента после того, как Москва ввела свои вооруженные силы в Украину.

Россия заявила, что пока не планирует блокировать Википедию, но наложила на онлайн-энциклопедию ряд штрафов.

Викимедиа ранее критиковала санкции как «часть постоянных усилий российского правительства по ограничению распространения достоверной и надежной информации в стране».

«Мы против таких усилий как тактики давления и рассматриваем их как попытку использовать юридические обязательства, чтобы попытаться обуздать свободное знание», — заявили в фонде.

На прошлой неделе в России впервые оштрафовали WhatsApp Messenger за то, что он не удалил запрещенный контент.

Приложение для обмена сообщениями Viber, принадлежащее Rakuten Group, также впервые оштрафовано на сумму до 4 млн рублей за контент, сообщает ТАСС во вторник.

(1 доллар = 81,4025 рубля)

(Отчетность агентства Reuters; текст Александра Марроу; редактирование Луизы Хевенс и Шрираджа Калувеллы)