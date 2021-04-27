Россия оштрафовала Apple за предполагаемые монополистические действия | Голос Америки

Россия оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов за якобы монополистическую деятельность.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила во вторник, что Apple получает несправедливое преимущество перед другими компаниями благодаря своему магазину приложений.

«Было обнаружено, что Apple злоупотребила своим доминирующим положением на рынке распространения iOS … в результате чего ее продукты получили конкурентное преимущество», – говорится в заявлении ФАС.

Решение было принято на основании жалобы российской компании по кибербезопасности Kaspersky Lab, в которой говорилось, что Apple отклонила версию приложения Safe Kids.

«Мы работали с Kaspersky, чтобы заставить их приложение соответствовать правилам, установленным для защиты детей», – говорится в заявлении Apple. «Теперь у них есть 13 приложений в App Store, и мы обработали для них сотни обновлений».

Сообщается, что Apple заявила, что «уважительно нарушила» решение ФАС, которое планирует обжаловать.

Ранее в этом месяце Россия начала применять закон, требующий, чтобы устройства, продаваемые в России, поставлялись с предустановленным собственным программным обеспечением. Закон был направлен на поддержку российских технологических компаний.

Критики говорят, что закон – это попытка правительства России установить контроль над Интернетом.

Начиная с июля компании, которые не соблюдают правила, могут столкнуться с штрафами.

Западные технологические компании столкнулись с давлением Москвы. Например, Россия замедлила работу Твиттера, заявив, что компания не действует достаточно быстро, чтобы удалить определенный контент, запрещенный в России.

Facebook и Google также находятся под пристальным вниманием.