Россия оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов за предполагаемое злоупотребление рынком приложений

Национальное обозрение

Вызов России продолжается даже после того, как кризис на Украине утихает

В течение нескольких недель мир с тревогой наблюдал за тем, как Москва размещает войска, самолеты и военную технику на границе России с Украиной и в Крыму – толпу больше, чем та, которая была до аннексии полуострова в 2014 году. Затем, на прошлой неделе, каждый мог осторожно вздохните. Министр обороны России сообщил, что там было мобилизовано более 100 тысяч военнослужащих, которые начали возвращаться домой. Он утверждал, что их поместили туда только для «быстрой проверки». Еще неизвестно, до какой степени российские войска и техника, которую они привезли с собой, вернутся, но при условии, что они сделают это и избежат немедленного кризиса, этот эпизод многое раскрывает об оппортунизме в самом сердце войны. Взгляд Владимира Путина, то, как Джо Байден справился с этой угрозой, и особый характер проблемы, с которой Запад сталкивается сегодня в Европе. Москва отступила после согласованных дипломатических усилий. Хотя Байден не разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским ранее во время его президентства, он наконец позвонил лидеру страны, подчеркнув неизменную поддержку Америки «перед лицом продолжающейся российской агрессии». Это было частью крупномасштабной дипломатической кампании в правительстве и через Атлантику, которая включала приглашения официальных лиц США лидерам Украины и НАТО, поездку министра иностранных дел Энтони Блинкена в Брюссель и заявления правительств Германии и Франции. Между тем, несмотря на все опасения по поводу компетентности и коррупции украинского правительства, Зеленский не терял своего веса, появляясь на переднем крае конфликта, который сеял хаос на востоке Украины с 2014 года, когда Москва начала поддерживать там сепаратистские группировки. В шлеме и бронежилете Зеленский вел свои силы через окопы, спасаясь от снайперского огня. Послание было ясным: Украина будет воевать. Помогло и то, что отставание было на виду. Русские не делали из них секрета, и в течение нескольких недель западные СМИ публиковали тревожные заголовки, а у американских дипломатов было множество материалов, которые позволили бы им отстоять свою позицию и сдержать то, что казалось потенциальным нападением. Российский президент, вероятно, искал слабость, не имея в виду четкой стратегии, ища преимущества среди других вызовов своему положению в России и по всей Европе. Нельзя игнорировать растущую неуверенность Путина, и ее нужно использовать. В этом месяце Чешская Республика нанесла тяжелый удар по шпионской сети Москвы в Центральной Европе. После того, как выяснилось, что российские агенты несут ответственность за смертоносные взрывы в стране в 2014 году, Прага распорядилась выслать 18 российских шпионов, которые работали в посольстве. Что касается Кремля, это вызвало колебания, поскольку другие прислушались к призывам чешского правительства сделать то же самое. Страны Балтии, Словакия, Болгария и Польша последовали их примеру. Что еще хуже для Кремля, все взоры прикованы к Алексею Навальному. Положение ренегата остается хрупким. Через несколько дней после смерти он прекратил голодовку. Путин старательно избегал даже публичного произнесения имени своего главного оппонента, но в последние месяцы США и их европейские союзники ввели новые санкции в отношении его продолжающегося содержания под стражей. Европейцы не спешили вводить дополнительные карательные меры, но, как и администрация Байдена, они заявили, что развяжут гневный ответ, если Навальный умрет в заключении. Конечно, это будет неудобно для честолюбивых демократов России, движение которых получит огромный удар. Дело Навального представляет собой особую угрозу для Путина, и это дополнительная причина, по которой Белый дом удвоил свой призыв к нему. Тем не менее, несмотря на то, что Джейк Салливан и другие высокопоставленные должностные лица администрации обещают наказать Путина и его товарищей в случае убийства Навального, список желаемых санкций, который соратники Навального принесли в Белый дом, в который входят некоторые представители олигархии, похоже, пылится. Во время коротких замечаний Белого дома о России на прошлой неделе Байден не упомянул диссидента. Несмотря на все предыдущие попытки Байдена пролить свет на дело Навального и показать единый фронт через Атлантику против российской агрессии, его администрация не сумела воспользоваться санкциями, введенными Конгрессом за попытку уничтожить газопровод «Северный поток-2», российский проект с значительная немецкая поддержка, опасаясь этого. Противодействие правительству Меркель. Но эти ошеломляющие упущения – исключения из широко воинственного подхода. Поддерживая политику эпохи Трампа, поддерживающую экспорт смертоносного оружия в Киев, Байден избежал ловушек слабой политики администрации Обамы. Его администрация должна активизировать свои усилия по обеспечению украинских сил адекватными средствами разведки, наблюдения и разведки и обеспечить, чтобы украинские силы были вооружены оружием, способным сдержать российское нападение в будущем. И когда Байден намекнул на возможность двустороннего саммита во время разговора с Путиным, которого так жаждал неуверенный в себе лидер, он последовал через два дня короткой речью в Белом доме, которая поразила российских официальных лиц новыми санкциями и призвал к деэскалации. напряженность. (Ему лучше встретиться с Зелинским до Путина, а любой саммит нужно тщательно спланировать.) На этот раз в отношении Украины, к счастью, Кремль, похоже, отступил. Вызов для Соединенных Штатов и их союзников по-прежнему будет заключаться в том, чтобы отреагировать на жестокое правление Путина внутри страны и предотвратить его дестабилизирующие авантюры за границей.