Россия оштрафовала Google на $375 млн за то, что разрешила публиковать на своих платформах «запрещенные» украинские новости

В понедельник Россия оштрафовала Google на 21,1 миллиарда рублей (374 миллиона долларов) за неоднократную неспособность «удалить запрещенную информацию» — контент, связанный с вторжением в страну и последующей войной на Украине. Российское агентство по мониторингу коммуникаций Роскомнадзор сослалось на постановление суда и заявило, что Google (особенно YouTube) не удалял контент, дискредитирующий «Вооруженные силы Российской Федерации».

сторожить пресс-релиз Он также обвинил Google в том, что он не удаляет со своих платформ «материалы, пропагандирующие экстремизм и терроризм». Она указала, что штраф рассчитан исходя из годового оборота компании в России, но не указала какой-либо процент.

В прошлом месяце российская служба по надзору за коммуникациями предупредила компанию, что она может Штраф в размере 5-10% от оборота. Из-за неоднократного нарушения местного законодательства в отношении запрещенного контента. По данным базы данных Spark информационного агентства российских компаний «Интерфакс», Выручка Google в 2021 году составила 134,3 млрд рублей ($2,3 млрд).. Таким образом, новый штраф составит около 15% от годового оборота компании.

в прошлом декабре, Россия наложила на Google первый штраф в размере 7,2 млрд рублей (98 млн долларов), основанный на выручке. в стране за неудаление нелегального контента в соответствии с законодательством страны.

После того, как Россия начала атаковать Украину в феврале, Google ограничил свои услуги шагами, в том числе Прекратить выставление счетов в Play Store и YouTube для российских пользователейИ Ограничить Новости GoogleИ Временно приостановить продажу рекламы в странеИ Блокировать YouTube-каналы государственных СМИ. Другие крупные технологические гиганты, такие как яблокоИ Амазон и МайкрософтИ Сиско и Делл Компания также приняла меры по сокращению или прекращению деятельности в России.

Примечательно, что филиал Google в России Я подал заявление о банкротстве в прошлом месяце После местных организаторов Она заморозила свои банковские счета в мае. Компания заявила, что перевела многих своих сотрудников из Москвы после начала боевых действий.

Пока в стране не запретили YouTube или такие сервисы Google, как Фейсбук И Инстаграмизданный Деловое свидание, встреча Предупреждения Поисковому гиганту по нескольким причинам, включая «антироссийскую» рекламу и блокировку государственного YouTube-канала.

История продолжается

Россия ведет крупную пропагандистскую войну, чтобы усилить свое ничем не спровоцированное вторжение в Украину. Действия России были встречены строгими порицаниями как снаружи, так и внутри страны, поэтому, стремясь скрыть новости о нападении, критикующие ее действия, Россия контролировала поток информации, как могла. прошло Мартовский закон который угрожал представителям СМИ до 15 лет тюрьмы за распространение того, что они считали «фейковыми новостями» о его вторжении в Украину. В ответ на это появилось множество новостных агентств и социальных сетей, таких как TikTok. Они прекращают свою деятельность или же Их услуги ограничены в стране.

Испытания и невзгоды Google в России приходятся на время, когда у него есть другие проблемы в Европе, хотя и по совсем другим причинам. В Дании власти запретили Chromebook и Google Workspace в школах из-за нарушений защиты данных. в ФранцияИ ИталияИ АвстрияВ настоящее время регулирующие органы изучают методы защиты данных Google Analytics.

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