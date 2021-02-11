Россия оштрафовала RFE / RL за нарушение закона об иностранных агентах Голос Америки

Правительство России оштрафовало Радио Свободная Европа / Радио Свобода, медиа-компанию, управляемую США, за нарушение закона страны об “иностранных агентах”.
Штраф в 150 тысяч долларов был оценен Роскомнадзором.
Россия впервые назначила RFE / RL, дочернее агентство иностранного агентства «Голос Америки» (VOA), в 2017 году, что еще больше усложнило ее миссию в России. По данным Reuters, за последние недели Россия несколько раз налагала штрафы.
Reuters сообщает, что Закон об иностранных агентах дает российскому правительству широкие возможности для введения бюрократических ограничений в отношении любой НПО, получающей иностранное финансирование.
RFE / RL планирует обжаловать последний штраф.
«У нас три судебных заседания в неделю, на каждое из которых мы налагаем штрафы», – сказал РИА Андрей Шерри, глава российской службы РСЕ / РС. «Компания считает это необоснованным. Каждое решение суда будет обжаловано».
«Последний шаг Кремля направлен на ограничение способности USAGM действовать и отчитываться независимо и объективно в России.
Конгрессмен Майкл Макколл RFE / RL
«Мы видим, как режим Путина реализует в Москве потенциал свободы слова и Европы без радио, а также« Голос Америки », – сказал он русской службе« Голос Америки ».
«Я думаю, что вы увидите очень сильное движение в Конгрессе Соединенных Штатов, но я настаиваю на этом. [U.S.] Президент говорит прямо [Russian President Vladimir] Путин осудил это в своей стране за свободу слова и способность выражать правду. Именно этим занимаются Голос Америки и Радио Свободная Европа », – сказал он.
Данила Кальперович из Русской службы «Голос Америки» внес свой вклад в этот отчет.
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