Правительство России оштрафовало Радио Свободная Европа / Радио Свобода, медиа-компанию, управляемую США, за нарушение закона страны об “иностранных агентах”.

Штраф в 150 тысяч долларов был оценен Роскомнадзором.

Россия впервые назначила RFE / RL, дочернее агентство иностранного агентства «Голос Америки» (VOA), в 2017 году, что еще больше усложнило ее миссию в России. По данным Reuters, за последние недели Россия несколько раз налагала штрафы.

Reuters сообщает, что Закон об иностранных агентах дает российскому правительству широкие возможности для введения бюрократических ограничений в отношении любой НПО, получающей иностранное финансирование.

RFE / RL планирует обжаловать последний штраф.

«У нас три судебных заседания в неделю, на каждое из которых мы налагаем штрафы», – сказал РИА Андрей Шерри, глава российской службы РСЕ / РС. «Компания считает это необоснованным. Каждое решение суда будет обжаловано».

«Последний шаг Кремля направлен на ограничение способности USAGM действовать и отчитываться независимо и объективно в России.



Файл – Представитель R-Texas Майкл Макколл присутствовал на слушаниях на Капитолийском холме в Вашингтоне 23 октября 2019 г.

Конгрессмен Майкл Макколл RFE / RL

«Мы видим, как режим Путина реализует в Москве потенциал свободы слова и Европы без радио, а также« Голос Америки », – сказал он русской службе« Голос Америки ».

«Я думаю, что вы увидите очень сильное движение в Конгрессе Соединенных Штатов, но я настаиваю на этом. [U.S.] Президент говорит прямо [Russian President Vladimir] Путин осудил это в своей стране за свободу слова и способность выражать правду. Именно этим занимаются Голос Америки и Радио Свободная Европа », – сказал он.

Данила Кальперович из Русской службы «Голос Америки» внес свой вклад в этот отчет.