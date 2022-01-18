Россия перебрасывает дополнительные войска из-за напряженности в Украине

Во вторник официальные лица заявили, что Россия направит в Беларусь неустановленное количество военнослужащих с Дальнего Востока страны для участия в крупных военных учениях. Это развертывание укрепит российские военные активы вблизи Украины на фоне опасений Запада по поводу планируемого вторжения.

Заместитель министра обороны Александр Фомин заявил, что учения будут включать в себя отработку совместного реагирования на внешние угрозы со стороны России и Беларуси, имеющих тесные политические, экономические и военные связи.

Украинские официальные лица предупредили, что Россия может начать атаку с разных направлений, в том числе из Беларуси. Соединенные Штаты подтвердили свою обеспокоенность во вторник.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки охарактеризовала ситуацию как «чрезвычайно опасную», отметив, что «сейчас мы находимся в точке, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украину».

Серия переговоров на прошлой неделе между Россией, США и НАТО не смогла снизить напряженность вокруг Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен должен встретиться со своим российским коллегой в Женеве в пятницу в очередной попытке разрядить кризис.

Россия уже начала переброску войск для участия в военных учениях в Беларуси. Фомин сказал, что до 9 февраля потребуется полное развертывание вооружения и личного состава для учений Allied Resolve 2022, которые, как ожидается, пройдут с 10 по 20 февраля.

Фомин сообщил, что Россия направит в Беларусь 12 боевых самолетов Су-35 и несколько единиц ПВО в рамках учений «для предотвращения и отражения любой иностранной агрессии».

Он не сказал, сколько войск и оружия будет переброшено для учений, а также не сказал, сколько войск примет участие в военных играх. Развертывание поддержит примерно 100 000 российских военнослужащих с танками и другим тяжелым вооружением, сосредоточенным вблизи Украины, что, как опасается Запад, является прелюдией к вторжению.

Россия отрицает намерение напасть на своего соседа, но требует от Запада гарантий, что НАТО не будет расширяться за счет Украины или других бывших советских республик и не будет размещать там свои силы и вооружение.

Вашингтон и его союзники решительно отвергли требования Москвы во время российско-американских переговоров в Женеве и связанной с ними встречи Россия-НАТО в Брюсселе на прошлой неделе.

Фомин заявил, что учения в Белоруссии, предусматривающие переброску неустановленного количества войск Восточного военного округа России, разбросанных по нескольким часовым поясам в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, отражают необходимость отработки сосредоточения войск страны. полный военный потенциал Западной России.

«Может возникнуть ситуация, когда сил и средств региональной группировки войск будет недостаточно для обеспечения надежной безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее укреплению», — сказал Фомин на совещании с иностранными военными атташе. «Мы достигли договоренности с Беларусью о том, что необходимо задействовать весь военный потенциал общей обороны».

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что совместные учения пройдут на западной границе Беларуси, а также на юге страны, где она находится на границе с Украиной. Лукашенко все больше полагался на поддержку Кремля на фоне западных санкций в связи с жестоким подавлением внутренних протестов в Беларуси.

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На фоне напряженности Министерство обороны Украины заявило во вторник, что активизирует усилия по формированию резервных батальонов, которые позволят быстро развернуть 130 000 призывников для пополнения 246-тысячной армии страны. В состав батальонов вновь формируемых Региональных сил обороны могут входить резервисты в возрасте от 18 до 60 лет.

США и их союзники призвали Россию к деэскалации ситуации путем отзыва сосредоточенных у Украины сил.

Об этом заявила журналистам министр иностранных дел Германии Анналена Барбок во вторник после переговоров в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

В ответ Лавров повторил аргумент Москвы о том, что она может размещать свои силы там, где сочтет необходимым на своей территории.

«Мы не можем принять требования наших вооруженных сил на нашей территории», — сказал Лавров, добавив, что «обучение вооруженных сил — это то, чем занимается каждая страна».

«Мы никому не угрожаем, но слышим угрозы в свой адрес», — добавил он. «Мы решим, как реагировать, в зависимости от конкретных шагов, которые предпримут наши партнеры».

Барбок подчеркнул, что Запад готов к «серьезному диалогу о договоренностях и взаимных шагах для достижения большей безопасности для всех в Европе».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился во вторник с канцлером Германии Олафом Шульцем в Берлине. «Главная задача сейчас — добиться прогресса на политическом пути вперед», чтобы предотвратить военное нападение на Украину, — сказал он.

«Союзники по НАТО готовы снова встретиться с Россией, и сегодня я пригласил Россию и всех союзников по НАТО принять участие в серии встреч в Совете Россия-НАТО в ближайшем будущем, чтобы обсудить наши опасения, а также выслушать Россию», — сказал Столтенберг. .

Он добавил, что НАТО «в ближайшее время» представит свои письменные предложения в ответ на требования России, и «мы надеемся начать встречу после этого».

«Нам нужно посмотреть, что скажет Россия, и это будет своего рода поворотным моментом», — сказал глава НАТО.

Между тем Лавров повторил, что Россия хочет быстрого ответа Запада на ее требование о гарантиях безопасности, которые предотвратили бы расширение НАТО на Украине и ограничили бы ее присутствие в Восточной Европе. Он повторил эту точку зрения в телефонном разговоре с Блинкиным, который посетит Украину в среду и встретится с Лавровым в пятницу.

В своем заявлении на звонок МИД России сообщил, что Лавров также призвал Блинкина «не распространять слухи о подготовке якобы российской агрессии».

Выступая во время визита в Украину во вторник, министр иностранных дел Канады Мелани Джоли осудила наращивание российских войск как неприемлемое. Она отметила усилия Канады по оказанию помощи в обучении украинской армии, добавив, что в настоящее время изучает запрос Украины на поставку военной техники и примет решение в установленном порядке.

Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году после изгнания дружественного Москве украинского лидера и поддержала сепаратистский мятеж на востоке Украины. Почти за восемь лет боев там было убито более 14 000 человек.

Аамир Мадани в Вашингтоне, Джерри Молсон в Берлине, Лорн Кук в Брюсселе и Юрасс Карманау в Киеве, Украина, внесли свой вклад в этот отчет.