Россия перебрасывает дополнительные силы для укрепления своего южного фланга, заявил украинский военный.

Анатолий Субайс, генеральный директор ОАО «Роснано», выступает на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 18 июня 2015 г. в Санкт-Петербурге, Россия. (Андрей Рудаков/Bloomberg/Getty Images)

Бывший высокопоставленный российский чиновник Анатолий Субайс находится в европейской больнице с симптомами неврологического заболевания, синдрома Гийена-Барре, сообщила известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Собчак сказал, что разговаривал с женой Субайса, которая сказала, что «правительство ее мужа нестабильно. Ему вдруг стало так плохо, что он начал чувствовать свои руки и ноги.

Собчак — дочь покойного Анатолия Собчака, бывшего мэра Санкт-Петербурга и политического наставника президента России Владимира Путина. Он также был кандидатом в президенты России в 2018 году. В последние годы он критиковал Путина, в том числе в связи с вторжением России в Украину.

Собчак прямо процитировала Субе, говоря о его состоянии: «Меня госпитализировали в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное».

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, синдром Гийена-Барре — это редкое заболевание, при котором иммунная система повреждает нервы организма.

Чубайс не ответил на запрос CNN о комментарии, и неясно, где он сейчас находится в Европе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что у Кремля нет подробностей о том, что случилось с Субайсом, но назвал это событие «печальной новостью».

Немного фона: Субаис ушел с поста спецпредставителя Кремля по вопросам окружающей среды в марте. Агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом, сообщило, что он бежал из страны из-за войны на Украине. В то время Субайс не ответил на запрос CNN о комментариях. В марте Кремль подтвердил, что Субайс ушел с работы. Субайс дежурил по охране окружающей среды с 4 декабря 2020 года, сообщает ТАСС.

Он стал известен как министр финансов Бориса Ельцина в 1990-х годах. В первые дни прихода Путина к власти Субайс считался врагом нынешнего президента. Путин сказал в серии интервью в 1999 году, что Субайш отказался от должности в Кремле, которую ему первоначально предложили.

В последние годы Субайс последовательно призывал к экономической реформе и является одним из немногих оставшихся либералов, связанных с российским правительством.