Россия переводит войну на Украине в «другую фазу» — NBC Connecticut

Россия перевела свою войну против Украины в «другую фазу», начав неизбирательные атаки на гражданское население и невоенные цели, заявил в пятницу высокопоставленный представитель ЕС, критикуя Москву за то, что она спровоцировала недавние шаги Германии и США по отправке передовых танков. в Украину.

Стефано Саннино, генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Европейского Союза, защищал Германию и Соединенные Штаты, поставляющие военную технику Украине, и критиковал президента России Владимира Путина за ведение войны с НАТО и Западом.

Санино, выступая на пресс-конференции в Токио в рамках турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону, заявил, что Путин «перешел от концепции специальных операций к концепции теперь уже войны против НАТО и Запада».

Он сказал, что выделение немецких и американских танков предназначалось для того, чтобы помочь украинцам защищаться на войне, а не превращать их в нападающих.

Санино сказал: «Я думаю, что это последнее событие с точки зрения поставок вооружений — это просто эволюция ситуации и то, как Россия начала переводить войну на другой этап». Он добавил, что Россия осуществляет «неизбирательные атаки» на мирных жителей и города и больше не является военными целями.

Санино сказал, что ЕС не переводит войну на новый этап, а «лишь дает возможность спасать жизни и позволяет украинцам защитить себя от этих варварских нападений».

Германия и Соединенные Штаты объявили в среду, что направят в Украину передовые боевые танки, предоставив то, что один эксперт назвал «бронированной ударной силой», чтобы помочь Киеву выйти из боевого тупика, поскольку российское вторжение идет уже 12 месяцев.

Это объявление знаменует собой первую фазу согласованных усилий Запада по поставке десятков единиц тяжелого вооружения, которое, по словам украинских военных, позволит проводить контратаки, сократить потери и поможет восстановить истощающиеся запасы боеприпасов.

Президент США Джо Байден заявил, что его страна отправит 31 танк M1 Abrams, опровергнув многомесячные настойчивые аргументы Вашингтона о том, что украинским силам слишком сложно их эксплуатировать и обслуживать.

Решение США последовало за согласием Германии отправить 14 танков Leopard 2 A6 из своих запасов.

Саннино был в Японии на этой неделе, чтобы обсудить дальнейшее укрепление сотрудничества между Европейским союзом, Японией и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку они сталкиваются с растущими проблемами, которые также затрагивают регион.