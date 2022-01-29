Россия переносит военно-морские учения, которые нанесли удар по члену НАТО в Ирландии

Джим Хайнц | Ассошиэйтед Пресс

МОСКВА — Россия заявляет, что перенесет военно-морские учения у побережья Ирландии после того, как Дублин выразил обеспокоенность по поводу них на фоне напряженного спора с Западом по поводу расширения альянса НАТО и опасений, что Россия готовится вторгнуться в Украину.

февр. Учения 3-8 должны были пройти в 240 километрах (150 миль) от юго-запада Ирландии — в международных водах, но в пределах исключительной экономической зоны Ирландии.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени на этой неделе выступил против военных игр, заявив: «Сейчас не время для усиления военной активности и напряженности в контексте того, что происходит с Украиной и в ней. Тот факт, что они предпочитают делать это на западных границах, если хотите, ЕС, у побережья Ирландии, на наш взгляд, просто не приветствуется».

Посольство России в Ирландии в субботу опубликовало в Facebook письмо посла Юрия Филатова, в котором говорится, что учения будут перенесены за пределы ирландской экономической зоны «с целью не мешать рыболовству».

Это решение было редкой уступкой на фоне эскалации напряженности, связанной с размещением Россией примерно 100 000 военнослужащих у границы с Украиной, и ее требований, чтобы НАТО пообещала никогда не позволять Украине вступать в альянс, прекратить размещение оружия НАТО у границ России и отступить. свои войска из Восточной Европы.

На этой неделе США и НАТО официально отклонили эти требования, хотя Вашингтон обозначил области, где возможны обсуждения, выразив надежду на то, что может быть способ избежать войны.

Президент России Владимир Путин не делал публичных комментариев по поводу реакции Запада. Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что это оставляет мало шансов на достижение соглашения, хотя он также говорит, что Россия не хочет войны.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в пятницу, что Путин может использовать любую часть своих сил для захвата украинских городов и «значительных территорий» или для осуществления «принудительных или провокационных политических действий», таких как признание сепаратистских территорий внутри Украины.

Две территории на востоке Украины находятся под контролем пророссийских повстанцев с 2014 года.

Российский депутат призывает жителей этих районов Украины вступать в российскую армию, что является признаком того, что Москва продолжает попытки максимально интегрировать эти территории.

Виктор Водолацкий заявил в субботу, что жители регионов, контролируемых с 2014 года поддерживаемыми Россией повстанцами, опасаются нападений со стороны украинских сил и что те, у кого есть российские паспорта, будут приветствоваться в армии.

«Если российские граждане, проживающие на (территориях), захотят вступить в ряды Вооруженных сил России, Ростовский областной военный комиссариат проведет их регистрацию и призыв в армию», — сообщил госинформагентству ТАСС зампред комитета по связям с соседями Водолацкий.

Россия выдала паспорта более чем 500 000 человек на территориях. Водолацкий сказал, что новобранцы будут служить в России, но это оставляет открытым возможность того, что они могут присоединиться к любым будущим силам вторжения.

Высокопоставленный чиновник в администрации президента Джо Байдена сказал, что США приветствовали комментарии Лаврова о том, что Россия не хочет войны, «но это необходимо подкрепить действиями. Нам нужно, чтобы Россия вывела часть войск, которые у них есть, от границы с Украиной и другие шаги по деэскалации». Чиновник говорил на условиях анонимности, поскольку он не уполномочен выступать публично.

Лавров сказал, что США предложили обеим сторонам обсудить ограничения на развертывание ракет средней дальности, ограничения на военные учения и правила предотвращения аварий между военными кораблями и самолетами. Он сказал, что русские предлагали обсудить эти вопросы много лет назад, но Вашингтон и их союзники до сих пор так и не подняли их.

Он также сказал, что эти вопросы второстепенны по сравнению с главными опасениями России в отношении НАТО. Он сказал, что в международных соглашениях говорится, что безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других, и сказал, что направит письма западным коллегам с просьбой объяснить их несоблюдение этого обещания.

Вашингтон предупредил о сдерживании, если он вторгнется в Украину, включая санкции против высокопоставленных российских чиновников и ключевых секторов экономики. Лавров сказал, что Москва предупредила Вашингтон, что санкции приведут к полному разрыву отношений.

Тем временем НАТО заявило, что укрепляет свои позиции сдерживания в регионе Балтийского моря.

Россия начала военные учения с участием мотострелковых и артиллерийских подразделений на юго-западе России, боевых самолетов в Калининграде на Балтийском море и десятков боевых кораблей в Черном море и Арктике. Российские войска также находятся в Беларуси для совместных учений, что вызывает у Запада опасения, что Москва может организовать нападение на Украину с севера из Беларуси. Украинская столица находится в 75 километрах (менее 50 миль) от границы с Беларусью.