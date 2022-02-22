Россия пересматривает свою военную позицию в отношении действий Украины; Запад, чтобы ответить

Москва (AFP) – Во вторник Россия подготовила почву для быстрых действий по обеспечению своего контроля над повстанческими регионами на Украине с помощью нового законодательства, которое позволит разместить там войска, поскольку Запад готовится объявить санкции против Москвы на фоне опасений распространения. Вторгнуться.

Новые российские законопроекты, которые, скорее всего, будут быстро ратифицированы подконтрольным Кремлю парламентом, были опубликованы на следующий день после того, как президент Владимир Путин признал соглашение. независимость Из регионов восточной Украины. Закон может стать предлогом для более глубокого проникновения на территорию Украины, чего опасаются США и их союзники.

Вскоре после того, как Путин поздно вечером в понедельник подписал указ, по территории, удерживаемой сепаратистами, проезжали колонны бронетехники. Не сразу было понятно, русские ли они.

Российские официальные лица еще не подтвердили факт развертывания войск к востоку от повстанцев, но Владислав Бриг, член сепаратистского местного совета в Донецке, сообщил журналистам, что российские силы уже вторглись, заняв позиции на севере и западе от повстанцев. область, край.

решение Путина признать повстанческие районы Как независимые страны после сепаратистского конфликта, который длился почти восемь лет, в результате которого погибло более 14 000 человек и был опустошен восточный промышленный регион Украины под названием Донбасс. То Последние разработки И этот ход встретил Путин Вина многих стран мира.

с тех пор конфликт Через несколько недель после того, как Россия аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году, Украина и ее западные союзники обвинили Москву в поддержке сепаратистов войсками и оружием, обвинения, которые она отвергла, заявив, что русские, воевавшие на востоке, были добровольцами. Действия Путина в понедельник формализуют контроль России над территориями и дают ей свободу размещать там свои силы.

Законопроекты, которые во вторник быстро прошли через обе палаты российского парламента, предусматривают установление военных связей, в том числе возможное размещение российских военных баз в сепаратистских регионах.

История продолжается

Несколько высокопоставленных законодателей во вторник предложили России признать удерживаемые повстанцами территории в Донецкой и Луганской областях Украины своими первоначальными административными границами, включая участки земли, которые в настоящее время находятся под контролем Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский стремился к спокойствию, сказав стране в ночной речи: «Мы никого и ничего не боимся. Мы никому ничего не должны. Мы никому ничего не дадим». Госдеп заявил, что его министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетит Вашингтон во вторник, чтобы встретиться с госсекретарем Энтони Блинкеном.

«Кремль признал свою агрессию против Украины», — написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников, назвав действия Москвы «новой Берлинской стеной» и призвав Запад как можно скорее ввести санкции против России.

Белый дом отреагировал быстро, издав указ, запрещающий инвестиции и торговлю США в отколовшихся регионах, а во вторник должны были объявить о дополнительных мерах — возможных санкциях. Эти санкции не зависят от того, что готовит Вашингтон на случай российского вторжения, по словам высокопоставленного представителя администрации, проинформировавшего журналистов на условиях анонимности.

Другие западные союзники заявили, что планируют объявить санкции.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что Соединенное Королевство также введет «немедленные» экономические санкции в отношении России, и предостерег от

Путин полон решимости «к масштабному вторжению в Украину… что будет абсолютно катастрофическим».

Джонсон сказал, что Путин «полностью разрушил международное право» и что британские санкции будут нацелены не только на Донецкую и Луганскую области, но и на «экономические интересы России настолько сильно, насколько это возможно».

«Российские силы вошли в Донбасс», — заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, добавив: «Я бы не сказал, что это (это) полномасштабное вторжение, но российские силы находятся на украинской земле», и ЕС сделает решение по санкциям позже во вторник.

Министр обороны Польши Мариуш Пасак в радиоинтервью во вторник также заявил, что может подтвердить ввод российских войск на территорию, назвав это нарушением границ Украины и международного права.

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил во вторник, что Китай «продолжит взаимодействовать со всеми сторонами» и будет по-прежнему уклоняться от обязательств по поддержке России, несмотря на тесные связи между Москвой и Пекином.

В то время как Украина и Запад заявляют, что признание Россией мятежных регионов нарушает мирное соглашение 2015 года, посол России в ООН Василий Небензя оспорил это, отметив, что Москва не является стороной Минских соглашений, и утверждая, что она может еще. Осуществляется, если этого захочет Украина.

Соглашение 2015 года, подписанное при посредничестве Франции и Германии и подписанное в Минске, столице Беларуси, требовало от Украины предоставления всесторонней автономии мятежным регионам в рамках дипломатического переворота в пользу России после серии военных поражений Украины. Многие в Украине восприняли эту сделку как предательство национальных интересов и удар по целостности страны, и ее реализация была остановлена.

Путин заявил об этом шаге в Часовая телевизионная речьобвиняя Соединенные Штаты и их союзников в нынешнем кризисе и описывая заявку Украины на вступление в НАТО как экзистенциальный вызов для России.

Он заявил: «Членство Украины в НАТО представляет собой прямую угрозу безопасности России».

Россия заявляет, что хочет получить от Запада гарантии того, что НАТО не позволит Украине и другим бывшим советским республикам стать членами, а Путин заявил в понедельник, что простого моратория на вступление Украины недостаточно. Москва также потребовала от коалиции прекратить размещение оружия на Украине и отбросить свои силы из Восточной Европы — требования Запада категорически отвергаются.

В понедельник Путин предупредил, что отказ Запада от требований Москвы дает России право предпринять другие шаги для защиты своей безопасности.

На протяжении более чем вековой истории Путин изображал сегодняшнюю Украину как современную конструкцию, используемую Западом для сдерживания России, несмотря на неразрывные связи между ее соседями.

В жестком предупреждении Украине российский лидер обвинил ее в несправедливом наследовании исторической земли России, переданной ей коммунистическими правителями в Советском Союзе, и высмеял ее попытки отказаться от своего коммунистического прошлого в рамках так называемой кампании «Конец единства». .

«Мы готовы показать вам, что будет означать отмена реального союза Украины», — зловеще добавил Путин, явно демонстрируя свою готовность выдвигать новые территориальные претензии.

Соединенные Штаты предупредили, что с трех сторон Украины сосредоточено около 150 000 российских военнослужащих, и Москва уже приняла решение о вторжении. Однако президент Джо Байден и Путин изначально согласились на встречу при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона в последней отчаянной попытке избежать войны.

В офисе Макрона заявили, что Байден и Путин «приняли принцип такого саммита», за которым последует более широкая встреча «других соответствующих заинтересованных сторон для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе».

Если Россия двинется, встреча будет остановлена, но перспектива очного саммита возродила в дипломатии надежды на предотвращение конфликта, который может опустошить Украину и нанести огромный экономический ущерб всей Европе, которая в значительной степени зависит от российской энергии.

Напряженность на востоке Украины продолжала нарастать, сообщалось о новых обстрелах вдоль напряженной линии связи между повстанцами и украинскими войсками. Украинские военные заявили, что за минувшие сутки в результате обстрелов погибли двое украинских военных и еще 12 получили ранения. Он отверг обвинения повстанцев в бомбардировке жилых районов и настаивал на том, чтобы украинские силы не открывали ответного огня.

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Репортаж Юраса Карамано из Киева, Украина. Анджела Чарльтон в Париже; Джилл Лоулесс в Лондоне, Лорн Кук в Брюсселе, Зик Миллер и Амер Мадани в Мюнхене, Германия; Нон Молсон в Берлине; Ледерер из Организации Объединенных Наций, Эрик Такер, Эллен Никмейер, Роберт Бернс, Мэтью Ли и Дарлин Супервиль из Вашингтона внесли свой вклад в этот отчет.

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Владимир Исаченков и Юрас Караману, Associated Press