Россия переходит новые рубежи в расправе с врагами Путина

Обвинения в военных преступлениях углубляют раскол между Путиным и Западом

Репрессии, готовившиеся годами, усиливаются на новом уровне

Самый высокий тюремный срок за выступления против войны

Дело о шпионаже в отношении американского репортера — первое за десятилетия

Заключенный экс-активист: Не думаю, что они остановятся

ЛОНДОН (Рейтер) — Поскольку почти все противники Кремля находятся в тюрьмах или в изгнании, а либеральные газеты и правозащитные группы вынуждены закрыться, годы репрессий в России, похоже, окупились.

Но всего за три недели российские спецслужбы и суды преодолели несколько новых порогов в своей кампании по уничтожению врагов, шпионов и предателей.

Арест 29 марта репортера Wall Street Journal Ивана Гершковича стал пугающим предостережением для немногих западных журналистов, оставшихся в России, об опасностях путешествий, общения с источниками и просто выполнения своей работы.

Последний раз Москва задерживала американского журналиста по подозрению в шпионаже — обвинение, которое Гершкович, его газета и правительство США категорически отвергают, — было в 1986 году, когда страна еще находилась под советским коммунистическим правлением.

Затем в понедельник оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза был заключен в тюрьму за государственную измену и распространение «ложной информации» о войне России на Украине. Его 25-летний тюремный срок был в три раза длиннее, чем любой ранее вынесенный за выступления против российского вторжения.

На следующий день сторонники самого яркого критика президента Владимира Путина Алексея Навального, отбывающего 11,5 лет за мошенничество и неуважение к суду, заявили, что он впервые был избит охранниками колонии и ему предъявлены новые обвинения. Еще пять лет, чтобы помешать тюремным властям.

Кремль заявляет, что не имеет права голоса в судебных решениях и что обращение с Навальным — это дело тюремной службы. Путин сказал русским, что Запад стремится использовать предателей в качестве «пятой колонны», чтобы посеять раздор и в конечном итоге уничтожить Россию.

С середины марта российский парламент также расширил законы о цензуре того, что люди могут говорить о ее вооруженных силах, и проголосовал за продление срока наказания за государственную измену до пожизненного заключения вместо 20 лет.

Отец русской девушки, написавшей антивоенный портрет, был приговорен к двум годам лишения свободы и задержан в соседней Беларуси при попытке бегства. На этой неделе другой оппозиционный политик, Илья Яшин, проиграл апелляцию на приговор к 8,5 годам лишения свободы за публикацию «ложной информации» о вооруженных силах.

сказал Николас Тензер, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики и личный друг Кара-Мурзы.

Ордер на арест

Эта тенденция усилилась после 17 марта, когда Международный уголовный суд предъявил Путину обвинение в военных преступлениях. Хотя Россия отклонила его как юридически недействительный, поскольку она не является членом МУС, ордер на арест подчеркнул тот факт, что у Путина нет пути назад — и, следовательно, ему нечего терять — когда дело доходит до отношений с Западом.

«Похоже, что Путина на самом деле не волнует, что думает Запад, — сказал Тензер в телефонном интервью. — Он просто хочет сделать все возможное, чтобы подавить его и вести с ним войну».

Мария Алекина, участница феминистской панк-группы Pussy Riot, которая провела почти два года в российской колонии за протесты против Кремля, назвала обращение с Навальным и Кара-Мурзой «чистым садизмом» со стороны Путина и властей. . .

«Они воюют и проигрывают войну. И они злятся на это. В этом смысле я остановлюсь», — сказала она агентству Рейтер.

Вы можете подумать, что хуже быть не может, но может быть.

они убивают его

Сторонники Навального и Кара-Мурзы — оба со слабым здоровьем после пережитых предыдущих попыток отравления, в которых обвиняли спецслужбы, но которые Кремль отрицает, — опасаются, что они могут не пережить свои длительные тюремные сроки.

На прошлой неделе союзники Навального заявили, что он внезапно потерял вес и почувствовал сильную боль в животе, что заставило их заподозрить еще одну попытку медленного отравления.

«Они убивают Навального в тюрьме», — сказала его спутница Мария Певчих. Российская пенитенциарная служба не ответила на запрос о комментарии.

Убийство Кара-Мурзы или Навального вызвало бы гнев, но Путин может подсчитать, что Запад ничего не может сделать в ответ, сказал Тензер, учитывая, что он уже ввел ряд санкций против Москвы и вооружает ее врага Украину.

Кремль может получить краткосрочные выгоды от обращения как с Гершковичем, так и с заключенными россиянами. Недавний опыт показывает, что американца могут продать в рамках обмена пленными, как только его дело будет представлено в судах, а дела Навального и Кара-Мурзы служат для нейтрализации самых известных врагов Путина и сдерживания других от высказываний.

Но могут быть долгосрочные риски в создании влиятельных фигур или даже мучеников для оппозиции.

Положению Путина сейчас ничего не угрожает, но история не лишена примеров бывших политзаключенных — от Вацлава Гавела в Чехословакии и Нельсона Манделы в ЮАР до Мишель Бачелет в Чили — променявших тюремное заключение на президентское кресло. Общенациональные протесты охватили Иран после смерти 22-летней женщины Мохсы Амини, задержанной полицией нравов страны в сентябре прошлого года.

«Каждый диктаторский режим считает себя непобедимым, и все же каждый диктаторский режим в конечном итоге падает», — заявила жена Кары Мурзы Евгения после вынесения ему приговора в понедельник.

(Эта история была переработана, чтобы добавить персонажа, который был исключен в пункте 4)

Репортаж Марка Тревельяна. Под редакцией Гая Фолконбриджа и Филиппы Флетчер

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