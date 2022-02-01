Россия письменно ответила Соединенным Штатам до звонка Блингена-Лаврова

Ответ Москвы последовал через несколько дней после того, как Вашингтон представил Москве свои собственные документы, а во вторник должен состояться запланированный телефонный разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел и официальный представитель министерства иностранных дел подтвердили в понедельник, что «от России было получено письменное продолжение».

«Переговоры вообще бесполезны, поэтому, если они хотят обсудить свой ответ, мы оставим это России», — сказал представитель. «Мы полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжим консультации с нашими союзниками и партнерами, включая Украину».

Общая реакция на эти письменные ответы США, с которыми США заявили, что хотят работать по таким вопросам, как контроль над вооружениями, но отказываются уступать политике «открытых дверей» НАТО, была в значительной степени пессимистичной.

Письменный ответ Москвы не ясен. Первое сообщение Как сообщает Washington Post, Совет Безопасности ООН в понедельник Получено до или после заседания Совета Безопасности Расширение Москвы На границе с Украиной она закончилась противостоянием США и России. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам после заседания, что Россия планирует разместить на белорусско-украинской границе десятки тысяч военнослужащих. «Мы многого не просили, — сказала она. «Они не дали нам ответов, на которые любой из нас надеялся». В понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла открытая встреча, несмотря на противодействие Китая и России. Официальные лица США неоднократно призывали Москву придерживаться дипломатического курса, предупреждая, что возобновление вторжения в Украину может привести к быстрым и значительным санкциям, как повторил президент Джо Байден во время встречи в понедельник. Захватывающая встреча ООН В заявлении в Совете Безопасности в понедельник Томас-Гринфилд сказал: «Мы по-прежнему считаем, что Россия выберет более дипломатический путь, чем конфликт на Украине, но мы не можем «терпеть». READ Бывший Гринпис, обвиняемый в шпионаже в пользу России, пытается отозвать заявление Он говорил о размещении 100 000 российских военнослужащих на границе с Украиной, а также о переброске Россией около 5 000 военнослужащих в Беларусь и о разведке США. Февраль». «Если Россия продолжит вторжение в Украину, никто из нас не может сказать, что мы этого не предвидели. Последствия будут ужасными», — сказал Томас-Гринфилд. Посол России в ООН Василий Небензя Он сказал, что коллеги «разжигали напряженность и разжигали риторику» и что Соединенные Штаты и другие страны хотели создать конфликт. «Размещение российских войск на нашей собственной территории говорит нашим западным и американским коллегам о том, что будут запланированы военные действия и даже агрессия… все они обещают военные действия России против Украины. Нет никаких доказательств в поддержку этих утверждений», — сказал Тарик. аль-Хашими, генеральный секретарь партии. «Вы почти так это называете, вы хотите, чтобы это произошло. Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова сбылись. Мы продолжаем отрицать эти утверждения. Никакой угрозы запланированного вторжения в Украину с устами российского политика или общественного деятеля на протяжении всего этого периода», — сказал Небензя. Томас-Гринфилд ответил, что Москва провоцировала, а не Америка или ее партнеры по Совету Безопасности. «Мы четко заявили о своей приверженности дипломатическому пути. Я надеюсь, что наши российские коллеги выберут этот путь и будут мирно взаимодействовать с международным сообществом, в том числе с Украиной», — сказал он. История была обновлена ​​​​в понедельник с более подробной информацией.

Кайли Этвуд из CNN, Лаура Лай и Майкл Конте внесли свой вклад в отчет.