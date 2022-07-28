Россия планирует внести изменения в регулирование НФЦ

Минэкономразвития Москвы планирует внести несколько поправок, регулирующих невзаимозаменяемые токены (НФТ), а также планирует внести поправки в Гражданский кодекс и Закон «О цифровых финансовых активах».

Эта новость появилась на заседании специальной рабочей группы, проведенном по инициативе министерства, Bitcoin.com упомянул В среду (27 июля) в ходе обсуждений участники представили юридические определения NFT.

В нем приняли участие представители Центрального банка России (ЦБР) и Вконтакте, российской социальной сети, которая объявила, что хочет поддерживать блокчейны и NFT на своей платформе.

Однако у Банка России более жесткая позиция в отношении криптовалют. Она сказала, что Министерство экономики не должно заниматься вопросами, связанными с регулированием цифровых токенов, — вместо этого эти вопросы должны решаться в рамках банка, а также Министерства финансов. Регулятор выступает против легализации торговли криптовалютой за платежи.

Российские чиновники хотят расширить государственное регулирование как криптовалют, так и токенов. В настоящее время это в основном состоит из закона «Цифровые финансовые активы» от января 2021 года, который ввел термины «цифровые финансовые активы», которые частично включают криптовалюты.

Ранее в этом месяце PYMNTS писал, что президент России Владимир Путин подписал закон о запрете цифровых платежей. Закон, принятый 8 июля, запрещает использование цифровых ценных бумаг и токенов для оплаты товаров и услуг в России.

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Это является продолжением закона, запрещающего использование криптовалюты в платежах. Законопроект родился из-за резкой оппозиции российских финансовых властей цифровым активам, основной аргумент которой заключался в том, что на карту может быть поставлена ​​стабильность страны.

Развитие произошло в то время, когда многие россияне активно использовали криптовалюты, совершая транзакции на сумму около 5 миллиардов долларов в год. Во всем мире было так много репрессий против криптовалют, и многие правительства хотели вместо этого выпустить свои собственные версии цифровых валют.

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