Россия планирует использовать поддельное видео в качестве предлога для вторжения

Наташа Бертран | Си-Эн-Эн

США утверждают, что Россия готовилась «сфабриковать предлог для вторжения» в Украину, на этот раз используя «графическое» видео, которое изображало бы фальшивую атаку против России.

Высокопоставленный представитель администрации сообщил CNN, что у США есть разведданные, предполагающие, что российское правительство с помощью российских спецслужб планировало создать пропагандистский видеоролик, изображающий графические сцены «постановочного ложного взрыва с трупами, актерами, изображающими скорбящих, и изображения разрушенных локаций и боевой техники», — сказал чиновник. США считают, что Россия уже наняла актеров для участия в фальшивом нападении.

США считают, что военная техника, использованная в видео сфабрикованного нападения, будет выглядеть так, как будто она украинская или из союзной страны. Чиновник сказал, что видео может включать в себя изображения беспилотников Bayraktar, которые союзник НАТО Турция предоставила Украине, «как средство причастности НАТО к атаке».

Фальшивая атака на видео будет направлена ​​против суверенной территории России или против русскоязычного населения, сказал чиновник, и будет «выпущена, чтобы подчеркнуть безопасность России и поддержать военные операции», сказал чиновник. «Это видео, если оно будет обнародовано, может дать искру, которая ему нужна, чтобы начать и оправдать военные действия против Украины».

The Washington Post впервые сообщила об этой истории.

«Откровенно говоря, это показывает уровень цинизма, который находится на другой стороне этого конфликта», — заявил в четверг MSNBC заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер. «Мы не утверждаем, что это именно то, что они собираются делать. Мы говорим, что этот вариант находится на рассмотрении, и что они использовали такого рода предлог в прошлом, чтобы оправдать военные действия».

Раскрытие США предполагаемого заговора является последним в серии разоблачений, направленных на то, чтобы смягчить влияние любого предлога, который Россия может использовать для вторжения в Украину. Россия продолжает наращивать силы и военную технику вдоль границ Украины, несмотря на дипломатические усилия США и их союзников по деэскалации ситуации.

Файнер сказал, что США предают гласности это обвинение, чтобы «намного затруднить [Russia] постфактум, чтобы заявить, что они должны были сделать то, что они решили сделать».

В прошлом месяце CNN впервые сообщило, что у США есть информация, указывающая на то, что Россия подготовила группу оперативников для проведения фальшивой операции на востоке Украины в попытке создать предлог для вторжения.

Высокопоставленный чиновник администрации также заявил в четверг, что, если Россия решит изменить свое отношение к сепаратистским территориям на востоке Украины, например, если она решит рассматривать их как независимые, а не как часть Украины, после внесения изменений в законодательство в российском парламенте, которые сейчас находятся на рассмотрении. — тогда Москва «могла бы заявить, что стремление к независимости привело Украину к «атаке»» пророссийских сил на востоке.

«Чтобы создать аргументы в пользу независимости, российские политики продвигают этот закон на ложном основании, что Украина готовится насильственно вернуть себе эту территорию и что Киев систематически отказывает местным жителям в их основных правах», — сказал чиновник. «В соответствии со своим предыдущим вмешательством Россия будет изображать свои действия как защиту этнических русских и обращение к суверенному правительству за помощью».