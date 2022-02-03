Россия планирует использовать фейковое видео как предлог для вторжения

Наташа Бертран | Си-Эн-Эн

Соединенные Штаты утверждают, что Россия готовилась «придумать предлог для вторжения» в Украину, на этот раз используя видео «фотографию», изображающую имитацию нападения на Россию.

Высокопоставленный представитель администрации сообщил CNN, что у Соединенных Штатов есть разведданные, указывающие на то, что российское правительство с помощью российских спецслужб планировало создать пропагандистский видеоролик, изображающий графические сцены «организованного ложного взрыва трупов, актеров, снимающих скорбящих, и фотографии мест», — сказал чиновник. — Эсминец и военная техника».

Соединенные Штаты считают, что военная техника, использованная на видео нападения, скорее всего, из Украины или союзной страны. Чиновник сказал, что видео может включать в себя изображения беспилотников Bayraktar, которые союзник НАТО Турция предоставила Украине, «как средство причастности НАТО к атаке».

Чиновник сказал, что инсценировка нападения на видео будет направлена ​​против суверенной территории России или против русскоязычных людей и будет «опубликована для подтверждения существования угрозы безопасности России и поддержки военных операций». Это видео, если оно будет опубликовано, может дать Путину искру, которая ему нужна, чтобы начать и оправдать военные действия против Украины. »

The Washington Post опубликовала эту историю первой.

«Откровенно говоря, это показывает уровень цинизма другой стороны этого конфликта», — заявил в четверг MSNBC заместитель советника по национальной безопасности Джон Винер. «Мы не утверждаем категорически, что они будут это делать. Мы говорим, что этот вариант рассматривается, и что они использовали подобные предлоги в прошлом для оправдания военных действий».

Разоблачение США предполагаемого заговора является последним в серии разоблачений, направленных на то, чтобы уменьшить влияние любого предлога, который Россия может использовать для вторжения в Украину. Россия продолжала размещать войска и военную технику вдоль границ Украины, несмотря на дипломатические усилия США и их союзников по урегулированию ситуации.

Винер сказал, что Соединенные Штаты обнародуют это обвинение, чтобы «затруднить ему задачу». [Russia] После факта утверждения, что они должны были сделать то, что решили сделать».

В прошлом месяце CNN впервые сообщил, что у США есть информация, указывающая на то, что Россия снарядила группу оперативников для проведения ошибочной операции на востоке Украины в попытке создать предлог для вторжения.

Высокопоставленный чиновник администрации также заявил в четверг, что, если Россия решит изменить свое отношение к отколовшимся регионам на востоке Украины, например, если она решит считать их независимыми, а не частью Украины после внесения правовых изменений российским парламентом, сейчас рассматривается . Тогда Москва могла бы «заявить, что стремление к независимости привело Украину к «атаке» пророссийских сил на востоке.

«Чтобы защитить дело независимости, российские политики выдвигают этот закон на ложном основании, что Украина готовится вернуть этот регион силой и что Киев систематически лишает местное население его основных прав», — сказал чиновник. . В соответствии со своим прошлым вмешательством Россия будет изображать свои действия как защиту русской расы и придет по просьбе суверенного правительства о помощи.