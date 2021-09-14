Россия планирует обложить налогом иностранные технологические компании и продвигать отечественных конкурентов

Правительство России во вторник опубликовало план введения новых налогов на цифровые услуги, принадлежащие иностранным владельцам, к ноябрю, что является частью пакета предложений, которые, по словам Москвы, направлены на поддержку отечественного технологического сектора. Предлагаемый налог на иностранные технологические компании был введен в рамках международных усилий по согласованию новых глобальных налоговых правил для улучшения сбора доходов крупными технологическими компаниями, которые, как известно, переводят прибыль в юрисдикции с низкими налогами.

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов ранее в этом году заявил, что крупные иностранные цифровые компании, предоставляющие услуги в России, должны облагаться налогом на прибыль, и что Москва ведет переговоры с находящейся в Париже Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Но в случае с Россией этот шаг также происходит на фоне более широких усилий по усилению контроля над Интернетом и расширению отечественных альтернатив услугам Кремниевой долины. Россия стремится заставить иностранные компании открывать на своей территории офисы и хранить там личные данные россиян.