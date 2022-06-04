Россия планирует перезапустить немецкий телескоп без разрешения | Новости | ДВ

Глава российского космического агентства «Роскосмос» заявил в субботу, что Россия попытается в одностороннем порядке повторно запустить немецкий спутниковый телескоп, переведенный в спящий режим в Институте Макса Планка в Германии в знак протеста против войны Москвы на Украине.

Рентгеновский телескоп, получивший название «Эросита», сканирует далекие галактики в совместном немецко-российском предприятии с российским прибором ART-XC, пока Германия не предложит свое сотрудничество во время российского вторжения.

Что сказал глава Роскосмоса?

«Я дал поручение начать работы по восстановлению работы немецкого телескопа в системе «Спектр-РГ», чтобы он работал в связке с российским телескопом», — заявил в телеинтервью руководитель Рокосмоса Дмитрий Рокосин.

«Несмотря на просьбу Германии закрыть один из двух телескопов «Спектр-РГ», российские специалисты призывают ее продолжить работу. В дальнейшем «Роскосмос» примет соответствующие решения», — сказал Рокосин.

«Те, кто решил закрыть телескоп — потому что их профашистские взгляды так близки нашим врагам, — не имеют морального права останавливать эти исследования для человечества», — заявил доверенное лицо Путина Рогозин. И кто дал голос военным действиям в Москве.

Телескоп был запущен в космос в июле 2019 года с космодрома Пиконур.

Экспертное предупреждение

Однако научный руководитель программы Specker-RG заявил, что попытки перезапустить телескоп без сотрудничества с Германией нанесут ущерб устройству.

Восстановление произойдет только с согласия Германии; В противном случае есть риск, что телескоп сломается, считает российский астроном Рашид Саняв.

Его цитирует российское информационное агентство «Интерфакс», что «односторонние действия в этой ситуации только усиливают недоверие людей».

Что такое Эроцит?

Телескоп ЭРОСИТА был запущен Роскосмосом 13 июля 2019 года с российского космодрома Пиконор в Казахстане. Он начал собирать данные в октябре 2019 года.

Миссия «Спектр-РГ» направлена ​​на обнаружение черных дыр совместно с российским телескопом.

Через два дня после того, как Россия начала свое вторжение, российские и немецкие исследователи смогли совместно оценить данные, отправленные двумя устройствами, до 26 февраля, когда erOSITA была переведена в спящий режим.

К моменту закрытия erOSITA завершила четыре из запланированных восьми исследований полного неба. Данные первых четырех все еще оцениваются учеными.

тж / диджей (dpa, Интерфакс)