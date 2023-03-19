Россия планирует расширить вербовку, поскольку война на Украине продолжается

Солдаты российской армии тренируются на военном полигоне в подконтрольной России Донецкой области на востоке Украины (AP)

Россия Подготовка к введению «военной воинской повинности в большем масштабе» в разгар войны Украина продолжается, согласно Министерство обороны (современный).

В своем регулярном информационном бюллетене министерство сообщило, что российские парламентарии «внесли законопроект об изменении возрастного диапазона обязательной воинской повинности для мужчин в возрасте от 21 до 30 лет с нынешних 18 до 27 лет. Закон, вероятно, будет принят». и вступит в силу в январе 2024 года».

Россия уже мобилизовала предыдущую службу Солдаты Возвращаясь к званиям, министерство обороны заявило, что, хотя призывникам «официально» запрещено служить в Украине, по его оценкам, «вероятно, по меньшей мере сотни человек прошли службу в результате административной перетасовки или по принуждению».

Она добавила: «Весьма вероятно, что власти изменят возрастной диапазон, чтобы увеличить численность военнослужащих, обеспечив, чтобы курсанты в конечном итоге были вынуждены служить. Даже если Россия продолжит воздерживаться от отправки призывников на войну, дополнительные призывники высвободят большую часть профессиональных солдат для сражения».

Это произошло после того, как президент США Джо Байден присоединился к Великобритании, приветствуя решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента России Владимира Путина за военные преступления в Украине.

Президент Путин (Sputnik/AFP через Getty Images)

Байден сказал, что Путин «явно совершил военные преступления» и что ордер на арест, хотя и не признанный в Соединенных Штатах, был «оправдан» и содержал «очень веские доводы».

Его комментарии прозвучали после того, как министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что необходимо привлечь лидеров режима в Москве к ответственности за зверства, совершенные после вторжения год назад.

Международный уголовный суд в Гааге заявил, что выдал ордер на арест российского лидера в связи с предполагаемым похищением и депортацией тысяч украинских детей в Россию во время войны.

Кремль немедленно отклонил обвинения, которые МУС не признает, как «юридически недействительные».

После решения суда крупномасштабные российские атаки продолжились: в пятницу ВВС Украины сообщили о 16 атаках беспилотников.

Командование ВВС написало в Telegram, что 11 из 16 беспилотников были сбиты «в центральном, западном и восточном регионах». Украинская армия заявила в субботу, что среди целевых районов, столицы, Киева и западной области Львова, за последние 24 часа российские силы нанесли 34 удара с воздуха, один ракетный удар и 57 зенитных обстрелов. Согласно украинскому заявлению, Россия по-прежнему сосредоточена на наступательных операциях на промышленном востоке Украины.