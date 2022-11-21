Россия планирует теракт под ложным флагом на Белорусской АЭС

Киевская разведка утверждает, что Россия планирует фальшивую смертоносную террористическую атаку на белорусскую АЭС, ответственность за которую она возложит на Украину и НАТО.

Согласно сообщению Главного управления разведки Минобороны (ГУР МОУ), силы Путина намерены нанести удар по Островецкой электростанции в Гродненской области и инфраструктуре в Бресте.

Государственный завод стоимостью 9 миллиардов фунтов стерлингов находится недалеко от границы Беларуси с Литвой и всего в 25 милях от ее столицы Вильнюса, а это означает, что любой потенциальный удар может привести к утечке радиации в стране НАТО.

На протяжении всей его жестокой войны Владимира Путина постоянно обвиняли в фабрикации атак под чужим флагом, чтобы оправдать масштабную экспансию.

В разведсводке сказано: «В перспективе на территории Беларуси планируются несколько терактов, техногенные катастрофы на объектах критической инфраструктуры.

Россия планировала теракт под ложным флагом на белорусской АЭС Островец (архивное фото), заявила Украина

Государственный завод стоимостью 9 миллиардов фунтов стерлингов находится недалеко от границы Беларуси с Литвой и в 40 км от ее столицы Вильнюса.

Предполагаемый район «происшествий» — территория, граничащая со странами ЕС и Украиной, а именно Гродненская и Брестская области.

«Одна из основных целей — Белорусская АЭС Островец».

В сообщении утверждается, что Россия возложит вину за теракты на Украину и НАТО, предполагая, что преступники будут переодеты в белорусскую военную форму.

В докладе утверждается, что «теракт» также ускорит вступление Беларуси в войну.

Дело в том, что сегодня Владимир Зеленский призвал членов НАТО гарантировать защиту собственных атомных электростанций Украины от российского саботажа.

Вчера подконтрольный России Запорожский завод снова подвергся сильному обстрелу.

На протяжении всей его жестокой войны Владимира Путина постоянно обвиняли в фабрикации атак под чужим флагом, чтобы оправдать масштабную экспансию. READ Байден заявил, что Индия немного потрясена российской оккупацией Украины Новости войны России и Украины

В видеообращении к парламентской ассамблее НАТО в Мадриде Зеленский сказал: «Все наши страны заинтересованы в том, чтобы на наших АЭС не происходило опасных инцидентов.

Нам всем нужна гарантированная защита от российского саботажа ядерных объектов, добавил он.

Запорожье на юге Украины подверглось артиллерийскому обстрелу в субботу и воскресенье, что вызвало опасения по поводу возможности серьезной аварии всего в 300 милях от Чернобыля, места самой страшной ядерной катастрофы в мире в 1986 году.

Россия и Украина обвиняют друг друга в нападениях на контролируемый Россией завод недалеко от линии фронта.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить, какая сторона несет ответственность за обстрел в выходные дни.

Ядерный орган Организации Объединенных Наций, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), предупредило, что такие атаки будут разрушительными и что они «играют с огнем».

Украинские военные вчера обстреляли из артиллерии российские позиции возле Бакмута в Донецкой области.

Ранее в понедельник Россия заявила, что обстрел Запорожья может спровоцировать крупную ядерную аварию, вновь обвиняя украинские силы.

Зеленский призвал к новым санкциям ЕС против Москвы в связи с тем, что он назвал «политикой геноцида» Москвы, поскольку российские войска бомбят критически важную гражданскую инфраструктуру.

Россия отрицает преднамеренное нанесение ударов по гражданскому населению в Украине, но признает серию ударов по электроснабжению и другой инфраструктуре.

Генеральный директор агентства Раффаэле Мариано Гросси сказал, что вчера утром было слышно более десятка взрывов, но его команда на месте происшествия заявила, что нет никаких повреждений в областях, имеющих решающее значение для ядерной безопасности.

Гросси сказал: «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно остановиться. Как я уже много раз говорил, вы играете с огнем.

READ Почему Китай и Россия укрепляют связи? | политические новости Международное агентство по атомной энергии заявило, что те, кто стоял за нападением на электростанцию ​​Саборджиа (на фото выше в прошлом месяце), «играли с огнем».

Обе стороны обвиняют его в том, что он нацелился на огромную базу, но западные союзники Украины скептически относятся к тому, что Киев попытается спровоцировать ядерную катастрофу на своей территории.

Взрывы «внезапно положили конец периоду относительного спокойствия и еще раз подчеркнули настоятельную необходимость действий по предотвращению ядерной аварии».

Гросси сказал, что он привержен делу демилитаризации территории вокруг завода.

Переговоры с Москвой и Киевом продолжаются, но «пока без договоренности».

Объект, который поставлял пятую часть электроэнергии Украины до российского вторжения, был оккупирован российскими войсками вскоре после начала войны, что несколько раз вынуждало его работать на резервных генераторах.