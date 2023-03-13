Россия планирует увеличить количество пассажирских рейсов в Индию

По словам высокопоставленного чиновника, Индия и Россия «в принципе» согласились пересмотреть свое двустороннее соглашение о воздушных перевозках, которое позволит российским перевозчикам выполнять 64 рейса в неделю в различные города Индии.

Согласно существующему соглашению, Россия может еженедельно выполнять 52 гражданских рейса в Индию.

Индия «в принципе» согласилась увеличить количество еженедельных рейсов, которые российские перевозчики могут выполнять в Индию, до 64. В связи с этим чиновник сообщил, что двустороннее соглашение о воздушном сообщении будет пересмотрено в установленном порядке.

В настоящее время «Аэрофлот» выполняет семь еженедельных рейсов в Индию, в то время как ни одна индийская авиакомпания не летает в Россию. Ранее Air India выполняла рейсы в Москву.

Чиновник также сказал на условиях анонимности, что российским перевозчикам потребуется некоторое время, чтобы полностью использовать квоту на общее количество еженедельных рейсов, которые им разрешено выполнять в Индию.

В прошлом месяце индийская делегация во главе с министром гражданской авиации Радживом Бансалом посетила Москву для встречи, посвященной двустороннему сотрудничеству в сфере гражданской авиации.

На встрече 17 февраля также был оформлен протокол о сотрудничестве в сфере гражданской авиации, говорится в сообщении Министерства гражданской авиации в Twitter.

На встрече, которая проходила в рамках девятой сессии индийско-российского подкомитета по сотрудничеству в области гражданской авиации, На мероприятии председательствовали Бансал и заместитель министра транспорта РФ Игорь Салик.

В соответствии с двусторонним соглашением о воздушном сообщении между Индией и Россией российские перевозчики могут выполнять рейсы в шесть заходов или пунктов назначения в Индии — Дели, Мумбаи, Калькутта, Гоа, Амритсар и Ахмадабад. Согласно обновленной информации Министерства гражданской авиации от 7 марта, индийским авиакомпаниям разрешено летать в шесть пунктов назначения в России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Индия имеет двусторонние соглашения о воздушном сообщении примерно со 116 странами.

Любая назначенная авиакомпания иностранного государства может выполнять рейсы в / из пункта в Индии, если он указан в качестве пункта захода в двустороннем соглашении о воздушном сообщении, подписанном между Индией и соответствующей страной.

В настоящее время правительство Индии не давало ни одному аэропорту, не являющемуся метро, ​​нового приглашения ни одному иностранному перевозчику выполнять пассажирские перевозки. Это связано со «значительным перекосом количества пунктов вызова в пользу иностранных перевозчиков», по данным Минавиации.