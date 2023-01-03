Россия побеждает Тома Круза в гонке за съемки фильма в космосе. Смотреть рекламу

Юлия Пересильд была выбрана из 3000 претендентов на эту роль.

Расширение границ, чтобы предложить зрителям неземной опыт, всегда было центральным в искусстве кинопроизводства, и фильм Росси воспринял это чувство буквально. Преследуя американское стремление Тома Круза сделать то же самое, Клим Шипенко из России выпустил в воскресенье трейлер своего фильма «Вызов», части которого были сняты на борту Международной космической станции, став первым в истории.

Фильм, первый в своем роде, снятый в космосе, сейчас готовится к выпуску в преддверии голливудского проекта, в котором звезда «Миссия невыполнима» Том Круз сотрудничает с НАСА и SpaceX Илона Маска. О «Вызове» было объявлено через четыре месяца после проекта Тома Круза в 2020 году.

Российская актриса Юлия Пересильд прибыла на Международную космическую станцию ​​(МКС) вместе с режиссером Селимом Шипенко 4 октября прошлого года, чтобы начать 12-дневную миссию. Они взлетели с арендованного Россией космодрома Байконур в бывшем советском Казахстане.

Фильм о хирурге, которого отправляют на Международную космическую станцию, чтобы спасти астронавта. Говорят, что в фильме сыграли роли три российских космонавта на борту Международной космической станции.

Говоря о трудностях, с которыми она столкнулась во время съемок фильма, Юлия Пересильд сказала: «Это было тяжело морально, физически и эмоционально… Но я верю, что когда мы достигнем своей цели, не все трудности покажутся такими уж плохими». Юлия Пересильд была выбрана из 3000 претендентов на эту роль.

«Нам нужно не просто снимать кино, нам нужно вернуться на Землю живыми», — сказал Клим Шпенко перед полетом на Международную космическую станцию. «Не у кого получить совет, — сказал он на онлайн-пресс-конференции. — Нет ни одного фотографа, который может ответить, как работать со светом из иллюминатора». Помимо режиссуры, он также занимался камерами, освещением, звуком и гримом.

Клим Спенко и Юлия Пересильд вернулись на Землю 17 октября.

В то время как Том Круз надеялся стать «первым гражданским выходом в открытый космос» за пределами Международной космической станции, когда он снимал боевик с режиссером Дугом Лайманом, даты выхода проекта космического круиза, бюджет которого, как сообщается, составляет 200 долларов. млн, пока не объявлено.

(По материалам AFP)

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