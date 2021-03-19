Россия повышает процентные ставки впервые более чем за два года

Центральный банк России неожиданно повысил процентные ставки в пятницу впервые за более чем два года, сославшись на риски роста инфляции и геополитические угрозы.

Этот шаг, предсказанный только тремя из 41 аналитика, опрошенного Bloomberg, поднял базовую кредитную ставку страны с рекордно низкого уровня в 4,25% до 4,5% и открыл дверь для дальнейшего роста в ближайшие месяцы.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что Россия возвращается к «нейтральной» ставке от 5 до 6 процентов, но предупредила, что «сомнения» могут помешать ей достичь этой цели к концу года.

После этого решения рубль немного вырос по отношению к доллару, так как доходность 10-летних государственных облигаций достигла самого высокого уровня за год.

Набиуллина заявила, что относительно быстрое восстановление экономики России после того, как она воздержалась от последовательных действий многих других стран, введя второй карантин для коронавируса прошлой осенью, означает, что инфляция растет сильнее, чем ожидалось.

Центральный банк ожидает, что инфляция достигнет пика в этом месяце после того, как в начале этой недели она достигла 5,8 процента – самого высокого уровня за более чем четыре года. Ожидается, что индекс потребительских цен в России вернется к целевому показателю в 4 процента к середине 2022 года, а не к концу этого года.

«Это решение было оправдано сильным инфляционным давлением, которое остается сильным, и высокими инфляционными ожиданиями на фоне зеленых ростков восстановления экономики», – говорится в записке Ситибанка Ивана Чакарова, главного экономиста по России и Содружеству Независимых Государств. «Это фактически будет соответствовать более быстрому возвращению к нейтральной позиции в отношении политики и, таким образом, оправдать ожидания дальнейшего повышения ставок в ближайшие месяцы».

Бразилия и Турция, два основных развивающихся рынка, ранее на этой неделе приняли аналогичные решения в отношении России, повысив ключевые процентные ставки, пытаясь снизить инфляцию.

Россия ввела предельные цены на многие основные продукты питания в конце прошлого года после того, как цены резко выросли, что вызвало длительное снижение уровня жизни, которое усугубило эпидемию.

Центральный банк ожидает, что валовой внутренний продукт вырастет на 3–4 процента в этом году после снижения на 3,1 процента в 2020 году.

«Экономика растет быстрее, чем мы ожидали, и этот рост стал более стабильным. Это происходит благодаря восстановлению внутреннего и внешнего спроса на потребительские товары, а также экспорта полезных ископаемых, химикатов и продуктов питания», – сказала Набиуллина.

Набиуллина добавила, что многие российские секторы уже восстановились или превысили докризисные уровни, в то время как наиболее пострадавший сектор услуг продемонстрировал «резкое улучшение коммерческой деятельности», поскольку все рестораны, бары и отели ведут активную торговлю без блокировки. .

Набиуллина заявила, что Россия готова ответить, если Соединенные Штаты ужесточат санкции в отношении государственного долга Москвы в ближайшие недели.

«Если будут санкции, могут быть некоторые краткосрочные колебания ликвидности, но наш уровень государственного долга очень мал по международным стандартам», – сказала она. «У нас есть все инструменты, чтобы справиться с колебаниями на финансовых рынках».