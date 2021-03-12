Россия подала в суд на компании, занимающиеся социальными сетями, и задушила Twitter из-за содержания протеста Навального | Новости науки и технологий

Российские власти принимают жесткие меры в отношении компаний в социальных сетях после протестов, последовавших за арестом лидера оппозиции Алексея Навального.

Это происходит в то время, когда Роскомнадзор, регулятор СМИ страны, объявил, что она душит доступ граждан к Twitter, обвинив американскую компанию в неспособности удалить тысячи сообщений, связанные с наркотиками и порнографией.

Десятки жалоб были поданы в суд Москвы против Telegram, Facebook, Twitter, TikTok и Google, обвиняемых в том, что они пока не удаляли контент, приглашающий подростков на несанкционированные акции протеста. Г-н НавальныйАрест.

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Алексей Навальный красит сердце, потому что его приговорили к тюремному заключению



Даже жене лидера российской оппозиции было приказано выплатить штраф в размере 20 000 рублей (192,33 фунта стерлингов) после того, как в феврале она приняла участие в акции протеста с требованием освободить мужа из тюрьмы.

Наказание Юлии Навальной наступило после десятков тысяч демонстраций в десятках городов России. В том, что было тогда последним раундом антипутинских протестовОни скандировали лозунги против президента России и требовали освобождения г-на Навального.

В заявлении Кремля российское правительство заявило, что Москва не желает ничего предотвращать, но подчеркнуло, что компании должны соблюдать российское законодательство.

В 2019 году Путин принял закон, дающий Роскомнадзору право блокировать платформы социальных сетей, если они будут сочтены дискриминационными по отношению к России.

Поскольку удушение вступает в силу во вторник, ряд российских правительственных сайтов также отказался, в том числе сайты Кремля и Роскомнадзора.

Официальные лица заявили, что перебои в работе не имеют ничего общего с действиями Twitter, а были вызваны техническими проблемами в Ростелекоме, частично государственном интернет-провайдере.

По данным регулятора, Twitter не смог удалить контент, призывающий к незначительному самоубийству, содержащий информацию об употреблении наркотиков и содержащий неприемлемые изображения детей.

Роскомнадзор заявил, что он «подал более 28 000 первоначальных и повторных распоряжений об удалении незаконных ссылок и сообщений», из которых 3168 остаются незапрещенными.

Представитель Twitter сказал: «Нам известны сообщения о том, что Twitter намеренно замедляет работу в больших масштабах и неизбирательно в России из-за явной озабоченности по поводу удаления контента.

«Давайте проясним – у нас есть политика абсолютной нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации детей, и это противоречит правилам Твиттера, чтобы продвигать, прославлять или поощрять самоубийства и членовредительство, и мы не позволяем использовать Твиттер для любого незаконного поведения. или дальнейшая незаконная деятельность, включая покупку и продажу наркотиков.

Они добавили: «Мы по-прежнему привержены защите открытого Интернета во всем мире и глубоко обеспокоены растущими попытками блокировать и подавлять публичные разговоры в Интернете».