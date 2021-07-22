Россия подала на Украину в Европейский суд по жалобам после аннексии

Правительство России принимая Украина в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по большому количеству дел – от насилия во время антиправительственных протестов до сбития MH17 в 2014 году.

Представление представляет собой первую российскую межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека.

Генеральная прокуратура России, которая взяла на себя Министерство юстиции, чтобы представлять Москву в Европейском суде по правам человека, в четверг опубликовала список из 10 оспариваемых жалоб против Украины, в том числе:

Гибель людей во время беспорядков в Киеве, которые привели к свержению пророссийского президента Украины в 2014 году, а также гибель мирных жителей в ходе семилетней войны Украины против пророссийских сепаратистов.

298 человек погибли на борту рейса MH17 Malaysia Airlines из-за того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий. (Международные следователи утверждают, что 17 июля 2014 года российская ракета класса “земля-воздух” сбила самолет MH17 над восточной Украиной. Правительство Нидерландов поселился Редкая межгосударственная жалоба в Европейский суд по правам человека против России в прошлом году).

– Водная блокада Крыма после того, как Россия аннексировала полуостров после украинской революции 2014 года (западные правительства наложили экономические санкции на Москву за захват Крыма, который до сих пор международно признан территорией Украины).

Гибель людей во время бомбардировок приграничных территорий России, нападений на российские дипломатические представительства на Украине, дискриминации в отношении российских компаний и русскоязычных украинцев, а также отказа предоставить России юридическую помощь в расследовании предполагаемых преступлений.

Подавление свободы слова и преследование оппонентов путем блокировки СМИ и интернет-платформ, а также лишение права голоса жителей охваченного войной юго-востока Украины.

Государства редко предъявляют иски другим странам в страсбургском суде, где за почти 70-летнюю историю суда было подано только 24 из так называемых «межгосударственных ходатайств». эксперты Сказать Европейский суд по правам человека начал регистрировать растущее число дел между странами в прошлом году, при этом дела Украины и Грузии против России были приняты или вынесены по существу дела в 2021 году.

В заявлении Генпрокуратуры России говорится, что она стремится «восстановить мир и согласие в Украине» по запросу Европейского суда по правам человека.

«Иск направлен на то, чтобы привлечь внимание Европейского суда и всего международного сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями», – добавили в нем.

МИД России Он сказал Он ожидает «беспристрастного и неполитизированного» расследования доказательств судом.

Константин Косачев, заместитель председателя Сената российского парламента, Он сказал Заявление «разбудит многих украинских командиров и войск, а также их европейских покровителей». Другие эксперты и законодатели заявили, что жалоба России станет «критическим испытанием» на объективность суда.

Министр юстиции Украины Денис Малишка высмеял это дело, заявив, что Москва перепутала страсбургский суд с российским ток-шоу.

«В своей жалобе в суд они выдвинули все мифы российской пропаганды», – сказал он в Facebook.

«С юридической точки зрения их ждет неизбежное поражение».

Россия занимает первое место по количеству дел, находящихся на рассмотрении в Европейском суде по правам человека, среди 47 государств-членов, подпадающих под юрисдикцию суда, и на ее долю приходится около четверти из примерно 60 000 неурегулированных дел.

Агентство AFP внесло свой вклад в отчет.