Россия поддерживает запрет карт, отрицающих официальную «территориальную целостность»

8 января (Рейтер) — Правительство России поддержало поправку к закону, согласно которой карты, нарушающие официальную «территориальную целостность страны», классифицируются как террористические материалы, подлежащие наказанию, сообщило в воскресенье государственное информационное агентство ТАСС.

Агентство заявило, что поправка к российскому закону о борьбе с терроризмом гласит, что «карты и другие документы и изображения, отрицающие территориальную целостность России», будут классифицироваться как террористические материалы.

Расплывчатый российский закон о борьбе с терроризмом, который распространяется, среди прочего, на религиозные организации, журналистов и деятельность их товаров и предприятий, позволил Кремлю усилить контроль над своими противниками.

Новая редакция, сообщает ТАСС без ссылки на источники, появилась после того, как ее авторы указали, что некоторые распространяемые в России карты отрицают «территориальную аннексию» Крымского полуострова и Курильских островов.

Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году — шаг, который Украина и многие другие страны отвергли как незаконный. Украинцы и их правительство часто выступали против карт мира, показывающих Крым как часть России.

Россия и Япония формально не прекратили Вторую мировую войну из-за конфликта из-за группы островов у самого северного острова Японии Хоккайдо. Советский Союз аннексировал острова, известные как Курилы в России и Северные территории в Японии, в конце войны.

Поправка должна быть внесена в Государственную Думу, нижнюю палату российского парламента, и после рассмотрения пройти три чтения. Затем он направляется на подпись в Совет Федерации, Верхнюю палату и президенту Владимиру Путину.

Отдельно российские политики начали дискуссию о наказании россиян, которые выступают против войны на Украине и, как сказал бывший президент России Дмитрий Медведев, «пусть погибнет их родина».

Медведев, один из самых откровенных союзников Путина, сказал, что существуют специальные правила, позволяющие иметь дело с предателями в «военное время».

«Во время войны такие особые правила существовали всегда», — сказал Медведев в приложении для обмена сообщениями Telegram.

С началом войны на Украине риторика Медведева становится все более острой, хотя его опубликованные взгляды иногда находят отклик в высших эшелонах кремлевской элиты.

Репортаж Рона Попски и Лидии Келли; Автор Лидия Келли; Монтаж: Пол Симао

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