Россия подтверждает ошибку старых, больных людей, призванных на войну в Украине

Москва:
Российские официальные лица сегодня пообещали исправить ошибки в своем призыве в Украину после того, как студентам, пожилым или больным было ошибочно приказано зачислиться на военную службу.
Когда президент России Владимир Путин объявил в среду о частичной мобилизации, он сказал, что это коснется только тех, кто обладает «соответствующими» навыками или военным опытом.
Но многие выражали негодование по поводу — и порой смехотворных — случаев, когда офицеры вызывали непригодных к службе.
Власти Волгоградской области на юго-западе России отправили 63-летнего бывшего военного, страдающего диабетом, в тренировочный лагерь, несмотря на его слабое здоровье и проблемы с мозгом.
63-летний мужчина вернулся домой в пятницу вечером, сообщило российское государственное агентство РИА Новости.
В том же районе 58-летний директор школы Александр Фалдин получил приказ о призыве, несмотря на отсутствие военного опыта.
Его дочь опубликовала видео в социальных сетях, которое стало вирусным.
Как сообщает РИА, его отпустили домой после проверки документов.
Редкое сочетание
В качестве редкого дополнения сегодня спикер верхней палаты Валентина Матвиенко призвала всех губернаторов, курирующих мобилизационные кампании, избегать ошибок.
«Мероприятия ложной мобилизации… вызывают сильную реакцию в обществе, и это правильно», — заявила Матвиенко в Telegram.
«Некоторые считают, что важнее быстро передать свой отчет (своему начальству), чем должным образом выполнить эту важную задачу», — добавил он.
«Это неприемлемо… Убедитесь, что вы полностью и полностью соблюдаете критерии частичной мобилизации. И без единой ошибки!» Она командовала.
Александр Дростенко, губернатор Северо-Западной Ленинградской области, сказал руководителям местных районов «брать обращения жителей под личный контроль и разбираться с каждым случаем», говорится в заявлении, размещенном на сайте его администрации в воскресенье.
Губернатор Владимирской области Владимир Авдиев уже заявил в субботу, что «все, кого мобилизовали ошибочно, вернутся домой».
Ошибки рисуются как единичные случаи.
Но тот факт, что о них говорят российские официальные лица, указывает на опасения по поводу уровня гнева со стороны некоторых слоев населения.
«Снижение доверия»
Этот новый пример — последняя логистическая проблема, обнаруженная Россией с момента начала ее наступления на Украину в феврале.
На фоне мобилизации Россия объявила в субботу, что заменяет своего самого высокопоставленного генерала, отвечающего за логистику.
Валерий Фадеев, глава кремлевского Совета по правам человека, в субботу призвал министра обороны Сергея Шойгу «срочно решить вопросы», чтобы не «подрывать доверие людей».
Он отметил несколько мутантов, в том числе 70 отцов из многодетных семей восточной Бурятии и медсестер и акушерок, не имевших военного опыта.
Г-н Фадеев сказал, что эти вербовки назывались «под угрозой уголовного преследования».
Г-н Фадеев раскритиковал «тех, кто вызывает повестку в 2 часа ночи, как будто они все думают, что мы уклонисты».
Несколько студентов сообщили агентству AFP, что отказываются от участия в призыве, несмотря на заверения российских властей о том, что им выдали повестку.
В субботу президент Путин подписал указ, подтверждающий освобождение от мобилизации учащихся средних профессиональных и высших учебных заведений.
Задержанные протестующие против мобилизации заявили, что полиция выписала им повестку, приказав зарегистрироваться, чтобы подать на них донос.
Но Кремль в четверг выступил в защиту этой практики, заявив, что она «не противоречит закону».
(Помимо заголовка, эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и была опубликована из синдицированного канала.)
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