Россия подтверждает ошибку старых, больных людей, призванных на войну в Украине

Президент России Владимир Путин в среду объявил о частичной демобилизации. (файл)

Москва:

Российские официальные лица сегодня пообещали исправить ошибки в своем призыве в Украину после того, как студентам, пожилым или больным было ошибочно приказано зачислиться на военную службу.

Когда президент России Владимир Путин объявил в среду о частичной мобилизации, он сказал, что это коснется только тех, кто обладает «соответствующими» навыками или военным опытом.

Но многие выражали негодование по поводу — и порой смехотворных — случаев, когда офицеры вызывали непригодных к службе.

Власти Волгоградской области на юго-западе России отправили 63-летнего бывшего военного, страдающего диабетом, в тренировочный лагерь, несмотря на его слабое здоровье и проблемы с мозгом.

63-летний мужчина вернулся домой в пятницу вечером, сообщило российское государственное агентство РИА Новости.

В том же районе 58-летний директор школы Александр Фалдин получил приказ о призыве, несмотря на отсутствие военного опыта.

Его дочь опубликовала видео в социальных сетях, которое стало вирусным.

Как сообщает РИА, его отпустили домой после проверки документов.

Редкое сочетание

В качестве редкого дополнения сегодня спикер верхней палаты Валентина Матвиенко призвала всех губернаторов, курирующих мобилизационные кампании, избегать ошибок.

«Мероприятия ложной мобилизации… вызывают сильную реакцию в обществе, и это правильно», — заявила Матвиенко в Telegram.

«Некоторые считают, что важнее быстро передать свой отчет (своему начальству), чем должным образом выполнить эту важную задачу», — добавил он.

«Это неприемлемо… Убедитесь, что вы полностью и полностью соблюдаете критерии частичной мобилизации. И без единой ошибки!» Она командовала.

Александр Дростенко, губернатор Северо-Западной Ленинградской области, сказал руководителям местных районов «брать обращения жителей под личный контроль и разбираться с каждым случаем», говорится в заявлении, размещенном на сайте его администрации в воскресенье.

Губернатор Владимирской области Владимир Авдиев уже заявил в субботу, что «все, кого мобилизовали ошибочно, вернутся домой».

Ошибки рисуются как единичные случаи.

Но тот факт, что о них говорят российские официальные лица, указывает на опасения по поводу уровня гнева со стороны некоторых слоев населения.

«Снижение доверия»

Этот новый пример — последняя логистическая проблема, обнаруженная Россией с момента начала ее наступления на Украину в феврале.

На фоне мобилизации Россия объявила в субботу, что заменяет своего самого высокопоставленного генерала, отвечающего за логистику.

Валерий Фадеев, глава кремлевского Совета по правам человека, в субботу призвал министра обороны Сергея Шойгу «срочно решить вопросы», чтобы не «подрывать доверие людей».

Он отметил несколько мутантов, в том числе 70 отцов из многодетных семей восточной Бурятии и медсестер и акушерок, не имевших военного опыта.

Г-н Фадеев сказал, что эти вербовки назывались «под угрозой уголовного преследования».

Г-н Фадеев раскритиковал «тех, кто вызывает повестку в 2 часа ночи, как будто они все думают, что мы уклонисты».

Несколько студентов сообщили агентству AFP, что отказываются от участия в призыве, несмотря на заверения российских властей о том, что им выдали повестку.

В субботу президент Путин подписал указ, подтверждающий освобождение от мобилизации учащихся средних профессиональных и высших учебных заведений.

Задержанные протестующие против мобилизации заявили, что полиция выписала им повестку, приказав зарегистрироваться, чтобы подать на них донос.

Но Кремль в четверг выступил в защиту этой практики, заявив, что она «не противоречит закону».

(Помимо заголовка, эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и была опубликована из синдицированного канала.)