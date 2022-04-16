Россия «под большим давлением», чтобы спасти экономику после унижения Владимира Путина в Украине | мир | Новости

Россия столкнулась с экономическими последствиями ряда санкций, введенных западными странами и союзниками по НАТО, чтобы парализовать Москву и подтолкнуть ее к уходу с Украины. После вторжения Владимир Путин получил серию ударов молотом, последним из которых стало затопление российского флагмана «Москва» в Черном море. Бывший командующий НАТО адмирал Крис Бэрри отметил, что стратегическая температура в России накаляется, предупредив, что Путин может вскоре «напасть» на Запад, чтобы сохранить лицо внутри страны.

Выступая перед GB News, г-н Барри сказал: «Стратегическая температура в России становится все жарче. «Это то, что мы видим, и большая часть этой шумихи возникает из-за того, что российское руководство находится под жестким давлением как внутри страны, так и извне. «Они столкнулись с коллапсом своей экономики, их армия оказывается не очень хорошей, и у их флота тоже есть некоторые проблемы. «На них очень давят, поэтому то, что вы видите, — это много уклончивости, поиски вещей, чтобы запугать НАТО и Запад, а также оказать давление на Украину, предполагая, что Запад будет запуган от их поддержки». Читайте последние обновления в живом украинском блоге EXPRESS.CO.UK.

Он привел пример Японии в преддверии вступления Соединенных Штатов во Вторую мировую войну в качестве примера, которому Путин мог бы следовать, чтобы отомстить за свой общественный имидж. «Если вы посмотрите на это с точки зрения Путина, это имеет смысл», — продолжил Барри. Как историк, я хотел бы обратить всеобщее внимание на то время, когда Япония находилась под сильным давлением во время Второй мировой войны. Из-за своих действий в Китае Соединенные Штаты и все демократические государства оказали реальное давление на Японию, что привело к запрету на импорт нефти, и, в конечном итоге, Япония подвергла критике и нападению Перл-Харбор, а также голландскую, британскую и французскую империи. в Азиатско-Тихоокеанском регионе. « READ Российские военные самолеты эвакуировали из Афганистана 200 человек Подробнее: Скажите свое мнение: депутат критикует бюрократа ЕС за то, что он все еще сдерживает Британию — ну, верно?

Россия по-прежнему пытается захватить территорию на юге и востоке после ухода с севера после массированной атаки на Киев, которая была отражена на окраинах столицы. Украина заявила, что ее силы все еще держатся на руинах Мариуполя, поскольку оборона сосредоточена вокруг Азовстали, еще одного крупного сталелитейного завода, который еще не сдался. Пресс-секретарь Минобороны Александр Мотозянек заявил на телебрифинге: «Ситуация в Мариуполе сложная… сейчас идут боевые действия. «Российская армия постоянно вызывает дополнительные подразделения для штурма города», — добавил он. Российские военные предприняли более дальние атаки после затопления «Москвы», а Кремль заявил, что его боевые самолеты бомбили танкоремонтный завод в Киеве. Раздался взрыв и поднялся дым над юго-восточным Дарницким районом. Мэр сказал, что по крайней мере один человек был убит, и что медики боролись за спасение других.