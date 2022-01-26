Россия пойдет дальше, если моя страна падет, считает украинский режиссер

КИЕВ, 26 января (Рейтер). Украинский кинорежиссер, который был заключен в тюрьму Россией после того, как выступил против аннексии Крыма Москвой в 2014 году, заявил в среду, что президент России Владимир Путин посеет хаос и дестабилизацию дальше на западе, если Украина падет.

Россия арестовала Олега Сенцова в Крыму, на его родном Черноморском полуострове, и приговорила его к 20 годам заключения в тюрьме строгого режима по обвинению в терроризме, которое, по его словам, равносильно политической мести.

Запад потребовал его освобождения, и Сенцов вернулся в Украину после обмена заключенными в 2019 году, одного из немногих таких обменов за годы противостояния между бывшей советской республикой и ее бывшим повелителем Москвой.

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«Сеять хаос и дестабилизацию — главная стратегия Путина. Он хочет превратить Украину в падшее государство», — сказал Сенцов агентству Reuters в украинской столице Киеве. «Если Украина падет, все это просто сдвинется дальше на запад».

Кремль также поддерживает пророссийских сепаратистских повстанцев, сражающихся с правительственными войсками в восточном промышленном регионе Украины на Донбассе, конфликт, в котором с 2015 года погибло около 15 000 человек, и который остается неурегулированным.

Сейчас Россия встревожила Запад наращиванием военного контингента численностью более 100 000 человек у границ Украины, одновременно выдвигая ряд требований безопасности, включая требование о том, чтобы Киев никогда не вступал в НАТО, западный военный альянс. читать далее

Сенцов призвал к безоговорочной поддержке Украины Западом.

«Это одна и та же война: Крым, Донбасс, новая эскалация, гибридная война, которую ведет Россия. Не только против Украины, но шире против ее соседей — Польши, Прибалтики, Молдовы, Грузии, Казахстана».

Несмотря на обострение международной напряженности, в столице Украины Киеве мало признаков паники.

«Люди к этому привыкли. Они перестали бояться. Не то чтобы они безразличны. Но они спокойны. Готовятся к тому, что будет», — сказал Сенцов, добавив, что пошел бы воевать, если бы Россия вторглась.

Он высоко оценил увеличение поставок американского и британского оружия на Украину и осудил отказ Германии сделать то же самое или отказаться от газопровода «Северный поток — 2», по которому газ будет поступать прямо из России в Германию в обход Украины.

«Путин стремится стать мировым лидером, стоящим у руля больших частей Восточной Европы и Азии», — сказал 45-летний мужчина. «Уговаривание его, швыряние в него денег помогает ему продолжать».

Сенцов, отсидевший четыре года в российской Арктике, также призвал к освобождению других удерживаемых в России украинцев. В Киеве говорят, что их более 120 человек.

Сенцов выпустил свой последний фильм в прошлом году. Действие «Носорога» происходит в 1990-х, вскоре после распада Советского Союза, в период, известный ростом преступности, беззакония и олигархов.

Сейчас он работает над душераздирающей историей, действие которой происходит в маленьком американском городке. Сценарий он написал, находясь в тюрьме, где, по его словам, суровые условия означали, что он искал «яркости».

Но еще слишком рано, сказал он, для фильма о недавнем прошлом Украины, начиная с восстания на «Майдане» 2013–2014 годов, которое возглавило поддерживаемого Россией президента, аннексии Крыма и конфликта на Донбассе.

«Война продолжается. То, за что стоял Майдан и за что гибли люди, мы еще не добились. Теперь у нас может быть новое российское вторжение. Все еще горит», — сказал Сенцов.

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Репортаж Габриэлы Бачинской Редактирование Марка Хайнриха

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