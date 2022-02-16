Россия полагается на резервы как на щит от санкций

Министр финансов России Антон Сильванов выступает в нижней палате парламента 11 марта 2020 года в Москве, Россия. REUTERS/Евгения Новоженина/Архивное фото

МОСКВА, 16 фев (Рейтер) — Возможные санкции Запада против российских банков могут привести к волатильности рынка, однако министр финансов Антон Силуванов заявил в среду, что Россия выдержит ограничения благодаря своим большим резервам.

Если Россия вторгнется в Украину, власти США и Европы завершают разработку всеобъемлющего набора штрафов. Москва неоднократно отрицала существование такого плана.

Официальные лица США и Европы заявляют, что такие санкции могут быть направлены против крупных российских банков и их энергетического сектора, но не включают в себя блокировку доступа России к финансовой системе SWIFT. читать далее

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Силуванов сказал, что санкции против российских банков «нежелательны», но правительство обеспечит защиту всех депозитов в банках и всех операций, включая иностранную валюту.

«Слава богу, у нас достаточно наличной иностранной валюты и достаточно валютных резервов», — сказал Силуванов журналистам.

«Золотовалютные резервы, профицит бюджета и [budget] Судьба, низкий долг».

Валютные резервы России выросли более чем на 75% с 2015 года.

Силуванов сказал, что если новые санкции коснутся российских энергетических компаний, Россия будет готова перераспределить свои поставки на другие рынки. читать далее

Россия живет в условиях финансово-экономических санкций с 2014 года, когда Запад пытался наказать ее за аннексию Крыма и ее роль в военном конфликте на Украине.

Ограничения побудили банки и компании снизить свою зависимость от мировых кредитных рынков, а Россия сосредоточилась на пополнении резервов и создании собственных финансовых систем в качестве альтернативы Swift или Visa и MasterCard.

Силуанов сказал, что Россия может переключиться на другие финансовые институты, если она будет отрезана от SWIFT.

«Мы ожидаем, что финансовая система страны будет направлена ​​внутрь страны в рамках своей стратегии «Крепость Россия» и будет продвигать цифровой и финтех-суверенитет», — заявили в Международном валютном фонде.

Силуанов сказал, что потенциальные ограничения на заимствования Россией у России, у которой в начале февраля было почти 635 миллиардов долларов золотовалютных резервов, были «нежелательными, но не опасными».

Министр заявил, что Россия не планирует пересматривать свой план долга на 2022 год на сумму 3,3 трлн рублей (44 млрд долларов), который хочет привлечь средства за счет облигаций ОФЗ с фиксированными купонами, а также выпуска облигаций с плавающими купонами.

Силуванов сказал, что Россия рассмотрит возможность тестирования иностранного спроса на российские еврооблигации, как только текущая ситуация улучшится.

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Доклад Дарьи Корсунской; Дополнительный репост Кати Голубковой; Автор Андре Острук; Под редакцией Майкла Уркухарта и Кристины Финчер

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