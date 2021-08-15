Россия поможет Тунису отправить астронавтов в космос – UNLV The Rebel Yell

Это первый случай, когда Тунис намерен добиться с помощью России. Фактически, страна хочет отправить в космос того, что может стать первым космонавтом Африки, в рамках проекта для инженерной фирмы Telnet. В пятницу, 13 августа 2021 года, последний подписал с Российским космическим агентством соглашение об отправке космонавта до 2023 года.

Это не первый проект Туниса и России.

Анис Юсеф, директор по инновациям Telnet, объяснил шаги, которые необходимо предпринять, прежде чем эта цель будет достигнута. «В конце года состоится первый отбор кандидатов. Во втором и третьем кварталах 2022 года пройдут учебные курсы. Он отметил, что с конца 2022 года по начало 2023 года тунисский космонавт будет отправлен в пространство.” Отметим, что проект был одобрен тунисским государством, где глава государства Кайс Сайед контролировал по видеозаписи подписание соглашения между двумя сторонами. Для справки, это не первый проект Туниса и России. По словам Аниса Юсефа, с Москвой реализуются еще несколько проектов «в области связи и наблюдения Земли».

Инженеры и инженеры работали над этим проектом

Telnet и Российское космическое агентство запустили на орбиту первый спутник, спроектированный на территории Туниса, Challenge One, в марте месяце. Надо сказать, что обе стороны работают в пользу разнообразия, ведь над этим проектом работали инженеры и инженеры. По словам директора по инновациям Telnet, «команда, которая работала над первой задачей, представляет собой смешанную многопрофильную команду, состоящую из инженеров и женщин, которые работали в специализированных областях космоса».

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