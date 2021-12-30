Россия попросит Netflix транслировать государственное телевидение

Реестр Роскомнадзора, созданный в конце 2020 года, применяется к потоковым онлайн-сервисам с более чем 100000 пользователей в день и требует от них соблюдения российского законодательства и регистрации российской компании.

Потребуется цензура российских СМИ Netflix предложит российским клиентам государственные телеканалы после того, как во вторник добавит стриминговую службу в США в свой реестр «аудиовизуальных услуг».

Зарегистрированные сервисы также необходимы для обеспечения потокового вещания 20 крупнейших российских федеральных телеканалов.

С марта 2022 года Netflix будет обязан предлагать своим пользователям в России трансляции с главного государственного Первого канала, развлекательного НТВ и закрытого канала Русской православной церкви «Спас», что означает «зарезервированный».

Законы, которые должен соблюдать Netflix, теперь включают противоречивые положения, запрещающие пропаганду «экстремизма» — ограничение, которое использовалось против сторонников антикремлевской оппозиции.

Россия в последние месяцы ужесточила ограничения на деятельность иностранных интернет-гигантов в своих границах.

Google и Apple были вынуждены удалить контент, связанный с заключенным в тюрьму критиком Кремля Алексеем Навальным и его соратниками в преддверии парламентских выборов в России в сентябре после того, как власти пригрозили привлечь к ответственности местных сотрудников технологических гигантов.

На прошлой неделе Россия наложила рекордные штрафы на Google и Meta на общую сумму 125 миллионов долларов, обвинив их в том, что они неоднократно не удаляли контент, который российский цензор назвал незаконным.