Россия потребовала вывода войск из Сирии для усиления своих сил на Украине

The Moscow Times сообщает, что Россия начала вывод части войск из Сирии, чтобы помочь укрепить свои силы в Украине.

Согласно сообщению голландской газеты Independent в пятницу, несколько воинских частей были передислоцированы в три неназванных средиземноморских аэропорта с баз по всей стране, откуда они будут переброшены в Украину.

В сообщении говорится, что ныне заброшенные объекты были переданы военизированным формированиям Корпуса стражей исламской революции Ирана и ливанской террористической группировке «Хизбалла».

Дамаск является верным союзником Москвы, которая вмешалась в гражданскую войну в Сирии в 2015 году и нанесла авиаудары в поддержку боевых сил президента Сирии Башара Асада.

Вмешательство России в Сирию стало поворотным моментом в конфликте.

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Это позволило силам, поддерживающим режим, вернуть утраченные территории, одержав ряд побед, включая смертоносные взрывы и массовые убийства повстанцев и джихадистов.

Президент России Владимир Путин слушает президента Сирии Башара Асада во время его встречи с Кремлем в Москве, Россия, 13 сентября 2021 года.

Москва утверждает, что в Сирию было отправлено более 63 тысяч российских военнослужащих.

Новые события могут создать проблемы для Израиля, который стремится предотвратить проникновение Ирана в Сирию.

В статье для новостей израильского канала 12 ближневосточный исследователь Эхуд Яари предупредил, что без российского влияния в Дамаске и на местах Тегеран может легко вытеснить свои группировки в Сирию, а также повлиять на режим Асада.

«Израиль не имеет реального влияния на рассмотрение позиции России в Сирии», — сказал Яри. «Однако, поскольку они сокращают свое военное присутствие в стране, растущий контроль Ирана над регионом вызывает беспокойство. Примечательно, что Россия всегда стремилась ограничить и уменьшить плацдарм Ирана в Сирии, даже сотрудничая с Ираном, и уменьшить глубину проникновения Ирана в военные и спецслужбы Асада.

Военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили мины, заложенные на границе с Сирией, которые, по словам военных, не сработали на неназванной фотографии иранского наступления. (Силы безопасности Израиля)

Иерусалим и Москва в последние годы призывают к созданию механизма конфронтации, чтобы предотвратить столкновение израильских и российских сил в Сирии. Израиль в течение многих лет наносил авиаудары по находящимся там проиранским боевикам и препятствовал обмену оружием, поставляемым Ираном.

Премьер-министр Нафтали Беннетт воздерживается от прямой критики России за вторжение в Украину, потому что Израиль хочет сохранить свою свободу передвижения в небе над соседней Сирией, где доминируют российские войска.

В начале российской оккупации Украины, которая началась в конце февраля, Израиль стремился пройти по дипломатической веревке между Москвой и Киевом, обеспечивая отношения со своими двумя союзниками и предлагая посреднические переговоры, одновременно оказывая гуманитарную помощь Украине.

Однако, когда появились сообщения о российских зверствах на Украине, Израиль изменил свой тон и стал более открытым в своей критике.