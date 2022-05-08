Россия потребовала вывода войск из Сирии для усиления своих сил на Украине

The Moscow Times сообщает, что Россия начала вывод части войск из Сирии, чтобы помочь укрепить свои силы в Украине.
Согласно сообщению голландской газеты Independent в пятницу, несколько воинских частей были передислоцированы в три неназванных средиземноморских аэропорта с баз по всей стране, откуда они будут переброшены в Украину.
В сообщении говорится, что ныне заброшенные объекты были переданы военизированным формированиям Корпуса стражей исламской революции Ирана и ливанской террористической группировке «Хизбалла».
Дамаск является верным союзником Москвы, которая вмешалась в гражданскую войну в Сирии в 2015 году и нанесла авиаудары в поддержку боевых сил президента Сирии Башара Асада.
Вмешательство России в Сирию стало поворотным моментом в конфликте.
Это позволило силам, поддерживающим режим, вернуть утраченные территории, одержав ряд побед, включая смертоносные взрывы и массовые убийства повстанцев и джихадистов.
Москва утверждает, что в Сирию было отправлено более 63 тысяч российских военнослужащих.
Новые события могут создать проблемы для Израиля, который стремится предотвратить проникновение Ирана в Сирию.
В статье для новостей израильского канала 12 ближневосточный исследователь Эхуд Яари предупредил, что без российского влияния в Дамаске и на местах Тегеран может легко вытеснить свои группировки в Сирию, а также повлиять на режим Асада.
«Израиль не имеет реального влияния на рассмотрение позиции России в Сирии», — сказал Яри. «Однако, поскольку они сокращают свое военное присутствие в стране, растущий контроль Ирана над регионом вызывает беспокойство. Примечательно, что Россия всегда стремилась ограничить и уменьшить плацдарм Ирана в Сирии, даже сотрудничая с Ираном, и уменьшить глубину проникновения Ирана в военные и спецслужбы Асада.
Иерусалим и Москва в последние годы призывают к созданию механизма конфронтации, чтобы предотвратить столкновение израильских и российских сил в Сирии. Израиль в течение многих лет наносил авиаудары по находящимся там проиранским боевикам и препятствовал обмену оружием, поставляемым Ираном.
Премьер-министр Нафтали Беннетт воздерживается от прямой критики России за вторжение в Украину, потому что Израиль хочет сохранить свою свободу передвижения в небе над соседней Сирией, где доминируют российские войска.
В начале российской оккупации Украины, которая началась в конце февраля, Израиль стремился пройти по дипломатической веревке между Москвой и Киевом, обеспечивая отношения со своими двумя союзниками и предлагая посреднические переговоры, одновременно оказывая гуманитарную помощь Украине.
Однако, когда появились сообщения о российских зверствах на Украине, Израиль изменил свой тон и стал более открытым в своей критике.
«Аналитик. Абсолютный наркоман поп-культуры. Ботаник из Твиттера. Тонко обаятельный студент. Заядлый компьютерный фанат. Исследователь социальных сетей. Читатель».