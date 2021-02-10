Россия предлагает вакцину странам СНГ на самых привлекательных условиях – для бизнеса и экономики.

Москва, 10 февраля. / ТАСС /. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Роденко заявил в интервью ТАСС, что Россия уделяет большое внимание отечественным вакцинам против Коронавируса в странах СНГ и готова обеспечить подготовку партнеров по Содружеству в наиболее привлекательных условиях.

Отвечая на вопрос об условиях, на которых Россия готова поставить вакцину в эти страны, высокопоставленный дипломат ответил: «В самые привлекательные страны». Он добавил: «Учитывая высокие показатели остающейся коронавирусной инфекции во всем мире, мы постараемся максимально удовлетворить потребности наших партнеров».

Заместитель министра иностранных дел подтвердил, что Беларусь стала первой зарубежной страной, зарегистрировавшей пятую вакцину Sputnik. Он отметил, что «организация его производства на базе проекта« Белфармпрепараты »происходит максимально быстрыми темпами. Мы надеемся продолжить это сотрудничество и по EpiVacCorona».