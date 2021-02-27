Россия предлагает в будущем импортировать водород в Испанию – бизнес и экономика

Москва, 26 февраля. / ТАСС /. Российский вице-премьер Александр Новак заявил по итогам заседания Межправительственной комиссии с Испанией по торгово-экономическому сотрудничеству в пятницу, что Россия предложила Испании начать закупку российского водорода в будущем.

«Европейская тенденция к декарбонизации экономики ЕС дает России и Испании дополнительные возможности для поиска инновационных технологических решений. На первый план здесь выходит водородная энергетика, в соответствии с которой мы предлагаем рассмотреть будущие экспортные поставки водорода из России в Испанию», – сказал Новак. .

Как он отметил, эпидемия существенно повлияла на динамику товарооборота между странами, который к концу 2020 года снизился на 19% до 4,7 млрд долларов в результате продолжения совместных предприятий. Мы подготовили список приоритетных групп товаров, по которым возможно значительно увеличить экспорт из России. Два сопредседателя комитета указали, что существует большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в сферах транспорта, туризма, машиностроения, авиакосмической промышленности, энергетики, пищевой промышленности, авиации, а также в области малый и средний бизнес.Развитие долгосрочных двусторонних экономических и инвестиционных отношений.

Новак ранее заявлял, что Россия может стать одним из мировых лидеров не только по поставкам водорода, но и в области водородных энергетических технологий. Он отметил, что в настоящее время в России над водородными технологиями работают десятки компаний. Крупнейшие из них – Газпром, Росатом, Новатэк, Рустик, Роснано.