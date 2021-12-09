Россия предлагает Южной Корее инвестировать в Курильские острова

Россия пригласила Южную Корею вложить средства в запланированную зону без тарифов на территории, которую она называет Курильскими островами.

Острова включают четыре острова, на которые претендует Япония. Россия контролирует острова. Япония претендует на те острова, которые она называет Северными территориями.

В нем говорится, что острова были незаконно оккупированы после Второй мировой войны.

Правительство России объявило во вторник, что заместитель премьер-министра Юрий Трутнев обсудил экономическое сотрудничество и другие вопросы с заместителем премьер-министра Южной Кореи Хон Намки на онлайн-встрече. Трутнев также является полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Трутнев пояснил, что Россия прилагает усилия для привлечения инвестиций на Дальний Восток.

Его комментарии подтверждают высказывания президента России Владимира Путина, когда он представил план создания зоны без тарифов на Курильских островах на Восточном экономическом форуме в сентябре.

Путин подчеркнул, что Россия будет активно привлекать в проект иностранные инвестиции.

Япония заявляет, что такие планы несовместимы с целью совместной японо-российской экономической деятельности, которая будет осуществляться в северных провинциях без ущерба для правового положения обеих стран.