Россия предостерегает от ярлыка государства-спонсора терроризма

В пятницу российский дипломат предупредил, что решение США назвать Россию государством-спонсором терроризма знаменует собой «точку невозврата».

«С очень серьезным побочным ущербом для двусторонних дипломатических отношений Вашингтону придется пройти точку невозврата, пока они не будут сокращены или разорваны», — сказал Александр Дарчиев, директор Североамериканского департамента МИД России. , Об этом ТАСС сообщил РИА Новости.. «Американская сторона предупреждена».

Сенат США Неограниченное разрешение В июле госсекретарь Энтони Блинкен настаивал на том, чтобы объявить Россию государством-спонсором терроризма, но не сделал этого. Это обозначение в настоящее время ограничено Северной Кореей, Сирией, Кубой и Ираном.

Сенс. Ричард Блюменталь, штат Коннектикут, и Линдси Грэм, R.S.C. Законодатели высказались по этому поводу, заявив CNN в воскресенье, что, если президент Джо Байден не поддержит ярлык, они попытаются его получить. Конгресс должен принять законопроект. Обычно такие обозначения делает Госдеп.

«Я считаю, что президент добровольно примет эту позицию, и он не снимает ее с обсуждения», — сказал Блюменталь.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном выступлении призвал страны ЕС Запрет на визы для граждан РоссииБездействие, по его словам, превратит Европу в «супермаркет» для россиян.

«Мы не можем разрушить идею Европы, наши общеевропейские ценности, то есть мы не можем превратить Европу в супермаркет, куда не важно, кто входит — главное, чтобы человек просто платил за товар», — сказал он. сказал.

Президент Украины сказал, что это не означает, что русские покидают страну в поисках независимости от президента России Владимира Путина, а скорее то, что русские, которые не сопротивляются нападениям своей страны на Украину, ищут туризм.

Зеленский Сначала было рекомендовано ввести запрет на выдачу виз. В интервью Washington Post в понедельник.

— Элла Ли

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Министр Украины заявил, что Россия блокирует доступ к лекарствам

Министр здравоохранения Украины обвинил российские власти в совершении преступления против человечности, отказав в доступе к доступным лекарствам в районах, оккупированных ее войсками с тех пор, как они вторглись в страну несколько месяцев назад.

В интервью Associated Press министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что российские власти неоднократно блокировали попытки обеспечить субсидированными государством лекарствами людей в оккупированных городах, поселках и селах.

«На протяжении всей шестимесячной войны Россия (не) разрешала надлежащие гуманитарные коридоры, чтобы мы могли доставлять наши собственные лекарства нуждающимся пациентам», — заявил Ляшко поздно вечером в пятницу в Министерстве здравоохранения в Киеве.

«Мы считаем, что эти действия совершаются умышленно со стороны России, и считаем их преступлениями против человечности и военными преступлениями, которые будут задокументированы и признаны», — сказал министр.

Предоставлено: Ассошиэйтед Пресс