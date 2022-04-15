Россия предостерегает США от поставок оружия Украине: отчеты | Новости войны России и Украины

The Washington Post сообщает, что Россия заявляет, что экспорт вооружений США и НАТО в Украину может привести к «непредсказуемым последствиям».

Россия предупреждает США о «непредсказуемых последствиях», если администрация президента США Джо Байдена продолжит поставки оружия Украине, The Washington Post Сообщено.

The Post заявила в пятницу, что рассмотрела копию дипломатической ноты, направленной Россией в США на этой неделе, с предупреждением о том, что экспорт США и НАТО «высокочувствительных» систем вооружений в Украину может иметь «непредсказуемые последствия».

«Призываем США и их союзников остановить безоглядную милитаризацию Украины, которая может иметь непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — говорится в заявлении.

Газета отмечает, что экспорт «подливает масла в огонь» конфликта.

Доклад появился всего через несколько дней после того, как администрация Байдена объявила о выделении 800 миллионов долларов военной помощи Украине, которая сражается с российскими войсками с тех пор, как 24 февраля Москва начала свое вторжение.

Пакет военной помощи включает артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, бронетранспортеры и вертолеты, а вторжение России привело к тому, что общая сумма американской помощи Украине превысила 2,4 миллиарда долларов.

«Этот новый пакет помощи будет включать многие из уже предоставленных нами эффективных систем вооружений, а также новые возможности в соответствии с более широким наступлением, которое Россия рассчитывает начать на востоке Украины», — говорится в заявлении Байдена в среду.

«Постоянные поставки оружия на Украину со стороны Соединенных Штатов и их союзников и союзников имеют решающее значение для продолжения ее борьбы с российским вторжением».

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что некоторое новое оборудование потребует обучения украинских сил. Это первый раз, когда Вашингтон отправил артиллерию на Украину.

«Гаубицы — это организации, которые требуют дополнительной подготовки украинских сил. [and] «Противоартиллерийский радар — не очень сложная в эксплуатации система, но ее нет в их арсенале», — сказал Кирби в среду.

Алан Фишер из Al Jazeera сообщает из Вашингтона, округ Колумбия.

«Есть те, кто может утверждать, что все это можно использовать в наступательных целях, и, похоже, это касается русских», — сказал Фишер.

Газеты New York Times и CBS News процитировали в пятницу двух неназванных официальных лиц, заявивших, что Москва предостерегла Вашингтон от отправки дополнительных вооружений в Киев. Нота CBS была отправлена ​​в Государственный департамент США, в котором говорилось, что «не удалось подтвердить какое-либо личное дипломатическое письмо».

«Мы подтверждаем, что вместе с нашими союзниками и партнерами мы предоставляем Украине помощь в области безопасности на миллиарды долларов.

Представитель МИД России подтвердил, что Россия направила США и другим странам дипломатические ноты относительно поставок оружия Украине, но позже в пятницу «Интерфакс» сообщил, каково их содержание.

Президент Украины Владимир Желенский призвал увеличить количество вооружений, чтобы предотвратить наступление России на востоке страны.

В недавнем интервью «Аль-Джазире» Зеленский заявил, что в случае падения украинских сил на востоке Донбасса «есть риск повторных ударов по Киеву и Киевской области». [province] Почти возможно».