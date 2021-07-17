Россия представила новый боевой самолет на Московском авиасалоне

Российские авиастроители заявили, что представят возможный новый боевой самолет на Московском авиасалоне, который откроется на следующей неделе.

Новый боевой самолет, спрятанный под брезентом, был сфотографирован въезжающим на стоянку напротив аэропорта в Жуковском под Москвой, где во вторник открылся международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Для открытия выставки планируется визит президента России Владимира Путина.

По сообщениям российских СМИ, новый самолет был построен Корпорацией Сухого в рамках программы по разработке легкого тактического истребителя.

В отличие от новейшего российского истребителя-невидимки Су-57 с двумя двигателями, новый самолет меньше по размеру и оснащен одним двигателем.

Су-57 был разработан, чтобы соответствовать американскому истребителю-невидимке F-22 Raptor, но в отличие от американского самолета, находящегося на вооружении с 2005 года, его серийное производство только началось, и новый двигатель был разработан, чтобы дать ему возможность летать на сверхзвуковой скорости. скорости. Скорость все еще находится в стадии разработки.

Название нового боевого самолета неизвестно, и нет информации о его возможностях и перспективах развертывания.

Ожидается, что долгожданный российский истребитель будет конкурировать с американским истребителем F-35 Lightning II, который поступил на вооружение в 2015 году. В конечном итоге Россия надеется предложить новый самолет иностранным заказчикам.

Государственная компания Ростех, в которую входят российские авиастроители, сообщила, что «принципиально новый военный самолет» будет представлен во вторник на Московском авиасалоне. «Россия – одна из немногих стран в мире, обладающая возможностями полного цикла по производству передовых авиационных систем, а также являющаяся лидером в отрасли боевой авиации», – добавила она.

После объявления Ростеха российские авиадиспетчеры поспешили в Жуковский, чтобы сфотографировать новый самолет – странная параллель времен холодной войны, когда западные шпионы пытались мельком увидеть новейшие советские военные самолеты в усиленно охраняемом аэропорту, который служил страной. Главный испытательный полигон военной авиации.

Стремясь повысить интерес публики перед выставкой, Ростех опубликовал фотографию нового самолета, накрытого брезентом, с надписью «Хочешь увидеть меня голым?». написано под ним. Также был размещен короткий видеоролик, в котором запечатлены возбужденные иностранные агенты и загадочная тень самолета над водой.

Еще одно изображение-тизер, размещенное в аккаунте Ростеха в Facebook в субботу, показало, что на оптическом датчике нового российского военного самолета, похоже, было отражение британского эсминца Type 45 с надписью «Увидимся». «Черный брезент выглядит привлекательно, но детали всегда интереснее», – сказал Рустик.

Британский эсминец типа 45, HMS Defender, был замешан в инциденте 23 июня в Черном море, когда Россия заявила, что один из ее боевых кораблей произвел предупредительные выстрелы, а военный самолет сбросил бомбы на маршруте Defender, чтобы прогнать его из района возле Крыма. Которые Москва называет своими территориальными водами. Великобритания, которая, как и большинство других стран, не признала аннексию Крыма Россией в 2014 году, настаивала на том, что пушки не стреляли, и что они плыли в украинских водах.

Путин заявил, что инцидент с Defender не вызвал бы глобального конфликта, даже если бы Россия потопила британский корабль, потому что Запад знал, что он не сможет выиграть такую ​​войну, – смелое заявление, которое, казалось, указывает на его намерение поднять вопрос о ставках, если подобный инцидент повторяется снова.

Кремль сделал модернизацию вооруженных сил страны своим главным приоритетом на фоне острой напряженности в отношениях с Западом, которая ухудшилась до минимума после холодной войны после аннексии Москвой в 2014 году украинского Крыма, обвинений во вмешательстве России в выборы и хакерских атак. и другие раздражители.