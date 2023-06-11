Россия представляет крупнейшего экспонента Лагосской ярмарки продуктов питания и напитков | Новости Guardian в Нигерии

1 день назад 32 дизайнера продемонстрировали свои творческие коллекции на подиуме Fashions Finest Africa Epic Show 2023 в конференц-центре Balmoral, отеле Federal Palace в Лагосе, энтузиасты моды и другие заинтересованные лица отрасли были в восторге от элегантных стилей моделей, совершающих «прогулки».

1 день назад Тойоси Этим-Эффионг — разносторонний медиа-предприниматель, поддерживающий рассказывание подлинных африканских историй мировой аудитории. Обладая почти десятилетним межфункциональным опытом работы в медиа-индустрии, она приобрела жизненно важный опыт и навыки для руководства экспериментальными и связанными со СМИ проектами, а также для создания коммуникационных стратегий для личных и корпоративных брендов.

1 день назад Вчера президент Бола Тинубу одобрил принятый в июле 2022 года законопроект об электроэнергии, который направлен на отмену Закона о реформе электроэнергетического сектора 2005 года. Закон об электроэнергетике 2023 года стал

1 день назад В рамках усилий по расширению возможностей женщин для открытия спа-бизнеса путем создания доступного места для клиентов, чтобы снять стресс, генеральный директор Organique SPA г-жа Рамат Али Балогун недавно организовала пятидневный мастер-класс для некоторых женщин. в штате Лагос.

1 день назад Укрепляя свою приверженность сокращению экономического гендерного разрыва в сторону финансовой доступности, HerVest, финансовая технология, предназначенная для предоставления финансового доступа женщинам с помощью подхода Gender Lens Investment (GLI), запустила уникальный код USSD *7213#, чтобы позволить большему количеству женщин доступ к финансовым услугам.