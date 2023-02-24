Россия предупредила Запад об угрозе своим силам в сепаратистском регионе Молдовы

24 февраля (Рейтер) — Россия заявила Западу в пятницу, что будет рассматривать любые действия, угрожающие российским миротворцам в отколовшемся от Молдовы регионе Приднестровье, как нападение на себя после того, как Москва обвинила Украину в планировании вторжения.

В Киеве президент Владимир Зеленский отверг заявление Москвы о том, что Украина хочет аннексировать регион, а Молдова вновь заявила, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Предупреждение прозвучало на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможной российской угрозы Молдове, небольшой бывшей советской республике, граничащей с Украиной. Его проевропейски настроенный президент Майя Санду в этом месяце обвинила Москву в заговоре.

В четверг Россия обвинила Киев в планировании вторжения в Приднестровье, граничащее с Украиной. Преимущественно русскоязычный регион вышел из-под контроля Молдовы в 1990 году, за год до распада Советского Союза.

В МИД России заявили: «Мы предостерегаем Соединенные Штаты, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от еще одного безрассудного шага».

«Любое действие, угрожающее их безопасности, будет считаться нападением на Российскую Федерацию в соответствии с международным правом».

В Приднестровье находится около 1700 российских военнослужащих, население около 440 000 человек.

Министр иностранных дел Молдовы Нигу Попеску заявил, что «провокационные» комментарии России о возможном нападении Украины были ложными.

«Власти Молдовы отвергли эти сообщения как необоснованные и манипулирующие общественным мнением. Ситуация с безопасностью в регионе остается стабильной», — написал он в пятницу в приложении для обмена сообщениями Telegram.

Зеленский заявил на пресс-конференции, что Россия продолжает заниматься провокациями.

«Они четко понимают, что мы уважаем территориальную целостность Молдовы, и считаем, что территория Приднестровья является территорией независимого государства Молдова», — сказал он.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина была не последней страной в поле зрения Москвы и что Кремль думает о том, как «задушить» Молдову.

Репортаж Калеба Дэвиса, Александра Данаса и Дэна Белещука; Монтаж: Дэвид Лунгрен, Алистер Белл и Дайан Крофт

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