Россия предупредила о запрете на импорт нефти, поскольку в переговорах с Украиной не было достигнуто никакого прогресса.

Цены на сырую нефть выросли, поскольку США пытаются ввести эмбарго на импорт в Россию

Украина заявила, что в результате российских авиаударов по фабрике погибли 13 человек

Украина призвала к прямым переговорам Желенского с Путиным

ЛЬВОВ/ИРПИН, Украина, 7 марта (Рейтер) — Москва в понедельник предупредила, что западное эмбарго на импорт российской нефти более чем удвоит цену в 300 долларов за баррель и приведет к закрытию магистрального газопровода Германии. Гражданский не продвинулся на фоне попыток договориться о безопасном пути.

Российское вторжение, крупнейшее нападение на европейское государство со времен Второй мировой войны, привело к появлению 1,7 миллиона беженцев, что привело к наложению санкций на Москву и опасениям широкомасштабного конфликта на Западе на протяжении десятилетий.

Он сказал, что осады и бомбардировки продолжались, поскольку Киев отверг возможные гуманитарные коридоры для России и Беларуси, но сказал, что был достигнут некоторый ограниченный прогресс в принятии логистики для эвакуации мирных жителей.

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Российские информационные агентства сообщили, что Москва во вторник предоставит жителям украинских городов Сумы и Мариуполя возможность переехать в другое место в Украине, установив крайний срок для согласия Киева рано утром. Подробнее

Соединенные Штаты, стремящиеся усилить давление на президента России Владимира Путина, заявили, что Вашингтон и его европейские союзники рассматривают возможность запрета на импорт российской нефти. Цены на нефть находятся на самом высоком уровне с 2008 года.

«Отказ от российской нефти будет иметь катастрофические последствия для мирового рынка», — заявил вице-премьер России Александр Новак. Подробнее

Президент США Джо Байден провел видеоконференцсвязь с лидерами Франции, Германии и Великобритании.

Но в случае необходимости Соединенные Штаты готовы двигаться вперед без союзников в Европе, сообщили Рейтер два человека, знакомых с этим вопросом. Многие страны континента сильно зависят от российской энергетики. Подробнее

Германия в прошлом месяце приостановила сертификацию «Северного потока — 2» из-за трубопроводного газа из России в Германию.

«Мы имеем полное право принять соответствующее решение по газопроводу «Северный поток — 1» и запретить прокачку газа», — сказал Новак.

Российская экономика, банковская система и валюта находятся под сильным давлением в качестве наказания за нападение на Украину. Банк заявил в недавнем событии в понедельник, что страна будет освобождена от всех индексов фиксированного дохода JPMorgan.

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Переговоры «непростые»

Агентство ООН по делам беженцев заявило в понедельник, что более 1,7 миллиона украинцев бежали в Центральную Европу с момента начала конфликта 24 февраля. Подробнее

Россия называет свою операцию на Украине «спецоперацией», которая не предназначена для вторжения в регион, а захватывает, как она считает, опасных националистов, уничтожая военный потенциал своего южного соседа.

После третьей попытки уменьшить кровопролитие во время переговоров в Белоруссии украинский переговорщик заявил, что, хотя в согласовании логистики эвакуации гражданских лиц не было достигнуто большого прогресса, в основном все осталось без изменений.

«Пока нет решений, которые существенно улучшат ситуацию», — сказал Михаил Потоляк.

Российский переговорщик Владимир Мединский заявил журналистам, что переговоры были «непростыми».

«Мы надеемся, что с завтрашнего дня эти коридоры, наконец, заработают», — сказал он.

По сообщению Интерфакса, Россия предложила два коридора внутри Украины.

7 марта 2022 года в Ирбине, недалеко от Киева, Украина, местные жители переходят поврежденный мост, когда российские войска продвигаются к столице, оставляя город Ирбин после нескольких дней сильных обстрелов на единственном пути отхода, используемом местными жителями. REUTERS / КАРЛОС БАРИЯ Подробнее

Пути отхода в Россию и ее близкого союзника Беларусь назвал «крайне аморальными» пресс-секретарь президента Украины Владимир Желенский.

Российский переговорщик Леонид Слуцкий заявил российскому государственному телевидению, что четвертый раунд переговоров неизбежен.

«Мы ничего не боимся, в том числе и прямой встречи с нашим президентом Путиным», — заявил в понедельник поздно вечером министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил агентству Reuters в Москве, что Москва приостановит операции, если Украина прекратит боевые действия, внесет поправки в свою конституцию, объявит о нейтралитете, аннексирует российский Крым и признает независимость территорий, удерживаемых поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который несколько раз разговаривал с Путиным в прошлом месяце перед вторжением, заявил, что ограничений нет.

«Я не думаю, что в ближайшие дни и недели будет найдено решение путем реальных переговоров», — сказал он.

Неудачные сбросы

Гражданские лица Вооруженных сил Украины начали накапливать доказательства штурма города Киева с населением более 3 миллионов человек после крупного наступления российских войск на юг от Беларуси.

За пределами столицы атаки продолжались.

Украинские власти сообщают, что в результате нападения российских войск на пекарню в городе Макаров Киевской области погибли 13 человек. Рейтер не смог проверить подробности. Россия отрицает нападение на мирных жителей

В осажденном южном портовом городе Мариуполе сотни тысяч людей оказались под регулярными бомбежками без еды и воды.

Заместитель мэра Сергей Орлов сообщил CNN, что власти были готовы эвакуировать 6000 человек в субботу, но русские взорвали автобусы, в которых они находились. Москва обвинила украинцев в блокировании запланированных эвакуаций.

В восточном городе Харькове полиция сообщила, что общее число погибших в результате российских взрывов с начала вторжения составило 143 человека. Невозможно проверить платеж.

В Ирбине люди выбрали свой путь через искривленные руины большого моста.

«Это похоже на катастрофу», — сказала Рейтер молодая женщина со своими детьми.

Украина заявляет, что ее силы взяли под контроль город Сухуй на северо-востоке и стратегический Николаевский аэропорт на юге в понедельник после ожесточенных боев. Невозможно проверить сразу.

В гуманитарном отчете Организация Объединенных Наций описала психиатрическую больницу в 60 км от Киева, в которой без воды и лекарств оказались 670 человек, в том числе прикованные к постели пациенты с тяжелыми заболеваниями.

В понедельник переговорщики в Конгрессе США достигли соглашения о предоставлении экстренной помощи Украине на миллиарды долларов. Подробнее

Высокопоставленный представитель министерства обороны США говорит, что у Путина теперь есть около 100% из более чем 150 000 военнослужащих, уже дислоцированных за пределами страны до вторжения.

Москва признала около 500 смертей среди своих солдат, но западные страны говорят, что реальное число намного выше, а Украина говорит о нескольких тысячах.

Число погибших установить невозможно, но кадры, снятые по всей Украине, показывают сгоревшие обломки российских танков и бронетехники, а также части украинских городов, опустошенные российскими ударами.

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Отчет Reuters Consoles Филипа Флетчера и Костаса Питаса под редакцией Ангуса Максвана и Розальпы О’Брайен

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