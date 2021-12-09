Россия предупредила США о близких встречах с самолетами

В среду МИД России пожаловался в посольство США в Москве на «провокационные действия» США и НАТО и предупредил об «опасных последствиях» на фоне напряженности в связи с тем, что российские военные строят границу с Украиной.

В своем заявлении пресс-секретарь МИД Мария Захарова отметила в начале октября четыре инцидента, связанных с близкими столкновениями между самолетами США или НАТО и российскими гражданскими самолетами в Черном море.

«Военные США и их союзники по НАТО перешли от попыток проверить прочность нашей системы безопасности границ к провокациям против гражданской авиации. [sic] «Безопасность воздушного пространства и человеческие жизни находятся в опасности», — сказала Закарова. «Только чистая удача и сообразительность российских пилотов и авиадиспетчеров предотвратили трагедию.

Самый последний инцидент произошел 3 декабря, когда разведывательный самолет ВВС США CL-600 пролетел над Черным морем и направился «в пространство, отведенное для гражданских самолетов», и Закарова заявила, что экипаж США не ответил на российский самолет. . Контроллеры дорожного движения.

Россия заявляет, что американский самолет-шпион пролетел над Черным морем и приземлился на «зарезервированном для гражданских самолетов». Фабрицио Гандольфо / SOPA Pictures /

В ответ, продолжил он, диспетчеры «отдали приказ» пилотам самолетов Аэрофлота, которые приняли меры для предотвращения столкновения.

В тот же день, по словам русских, мальтийский самолет «едва ускользнул» после столкновения с разведывательным самолетом ВВС RC-135, который был вытеснен из этого района полярным российским военным самолетом.

Два месяца назад, 6 октября, беспилотник Reaper, часто используемый армиями США, Великобритании и Италии, почти столкнулся с российским самолетом над побережьем Черного моря, обвинила Закарова, и разрушения удалось предотвратить. Русские летчики меняют курс «быстро».

Минобороны России заявляет, что оно преследовало истребитель Су-27 для сопровождения американского самолета RC-135, летевшего недалеко от границы с Россией. Служба новостей Минобороны РФ через AP

Семь дней спустя, по словам Москвы, пассажирский самолет RC-135 Azure Air летел «опасно» и был вынужден совершить «крутой спуск», чтобы избежать столкновения.

«Неприемлемые и опасные действия самолетов, эксплуатируемых странами-членами НАТО, такие как отказ в получении разрешений на полеты и управление воздушным движением без радиосвязи или планов полета, представляют серьезный риск для гражданской безопасности». Тогда мы просто обратили на это внимание.

«Отчет министерства завершается призывом к серьезному диалогу по гарантиям безопасности и обсуждению способов снижения военной и политической напряженности и предотвращения катастрофических инцидентов в воздухе и на море.

«В противном случае все имеющиеся в нашем распоряжении средства будут использованы для предотвращения и нейтрализации [sic] Растущие угрозы ».

Предупреждение прозвучало через неделю после того, как президент США Байден провел защищенную видеоконференцию с президентом России Владимиром Путиным на фоне опасений, что российские войска могут атаковать Украину.

Президент Байден разговаривает по защищенной видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря 2021 года во время Евхаристии в Белом доме. AP через Адама Шульца / Белый дом

«Я был очень честен. Не было горьких слов. Это было вежливо, но я сказал это очень четко», — сказал Байден репортерам в среду. [Putin] Оккупация Украины будет тяжелыми последствиями, тяжелыми последствиями. Экономических последствий он никогда раньше не видел и не видел ».

Однако Байден дал понять, что не будет отправлять войска США на Украину в случае вторжения, потому что бывшая советская республика не была союзником договора с США.