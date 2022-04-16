Россия предупредила США о «непредсказуемых последствиях», если Украина отправит больше оружия

Россия предупредить о мы Что будут «непредвиденные последствия», если продолжит вооружаться Украинапо сообщениям.

Они направили дипломатические ноты, в которых обвиняли Соединенные Штаты и их союзников в «подливе масла» в войну, поскольку им было приказано «остановить безответственную милитаризацию Украины».

«Призываем США и их союзников остановить безответственную милитаризацию Украины, которая имеет непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — говорится в меморандуме. Вашингтон пост.

Представитель Госдепартамента США не смог подтвердить присутствие каких-либо дипломатических корреспондентов, но дал понять, что они продолжат поставки оружия в Украину.

«Что мы можем подтвердить, так это то, что вместе с союзниками и партнерами мы предоставляем Украине помощь в области безопасности на миллиарды долларов, которую наши украинские партнеры необычайно используют для защиты своей страны от неоправданной и ужасающей агрессии и насилия со стороны России», — сказал представитель.

Президент Джо Байден в среду утвердил еще 800 млн долларов на военную помощь, включая дополнительные вертолеты и предоставление первой американской артиллерии.

В середине марта заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что поставки оружия будут мишенью.

«Мы предупредили США, что введение оружия в Украину из ряда стран, как они это организовали, — это не просто опасный шаг, а мера, превращающая соответствующие конвои в законные цели», — заявил он в телеобращении. .

В понедельник русские заявили, что уничтожили четыре зенитно-ракетные установки С-300, которые были переданы Украине неназванной европейской страной.

Словакия, член НАТО, граничащая с Украиной, подарила такую ​​систему на прошлой неделе, но отрицала ее уничтожение.

Во вторник Минобороны России заявило, что ракетами большой дальности были поражены два склада боеприпасов на Украине.

В среду Пентагон заявил, что к четвергу будет доставлено неустановленное количество дополнительных Javelin, а на этой неделе Соединенные Штаты завершат поставку 100 беспилотников-камикадзе Switchblade.

Джавелины — одно из самых эффективных в мире средств против танков и другой бронетехники — они могут сбить даже низколетящий вертолет.