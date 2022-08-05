Россия предупреждает Бритни Грайнер, что переговоры по обмену пленными должны быть секретными

В пятницу Кремль заявил, что открыт для обсуждения возможного обмена пленными с участием звезды американского баскетбола Бритни Грейнер, но настоятельно предупредил Вашингтон, чтобы он не оглашал этот вопрос.

Гренье, двукратная олимпийская чемпионка США и восьмикратная победительница Матча звезд с Phoenix Mercury, находится под стражей в России с 17 февраля после того, как полиция в московском аэропорту заявила, что обнаружила в ее багаже ​​картриджи для электронных сигарет, содержащие масло каннабиса.

В четверг спортивный судья признал 31-летнюю девушку виновной в хранении и контрабанде наркотиков и приговорил ее к девяти годам тюремного заключения. Политически мотивированное дело происходит на фоне высокой напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном из-за военных действий России на Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал необычный шаг на прошлой неделе, поговорив с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, призвав его принять соглашение, по которому будут освобождены Гренье и Пол Уилан, американец, заключенный в тюрьму в России по обвинению в шпионаже.

Лавров и Блинкен в пятницу находились в Камбодже на заседании Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Блинкен даже мельком не увидел своего российского коллегу, даже когда они сидели на Восточноазиатском саммите.

Лавров сообщил журналистам, что Блинкен не пытался связаться с ним, пока они присутствовали на встрече АСЕАН.

«Мы расстались только с одним человеком за столом переговоров, но я не чувствовал, что он хочет меня поймать», — сказал он в ответ на вопрос о заявлении Вашингтона о том, что Блинкен попытается открыть Лаврову петлицу для быстрого взаимодействия в пном. Пень.

Лавров сказал, что Москва «готова обсудить» обмен пленными, но эта тема должна обсуждаться только через специальный российско-американский канал, который президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин договорились создать на встрече в Женеве в июне 2021 года.

«Если американцы снова попытаются заняться публичной дипломатией и сделать громкие заявления о намерении предпринять те или иные шаги, то это их дело, я бы даже сказал их проблема», — сказал Лавров. Американцам часто бывает трудно придерживаться условностей для спокойной профессиональной работы.

В Москве пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков более жестко разъяснил тот же момент, заявив: «США уже допустили ошибки, пытаясь решить такие проблемы с помощью «микрофонной дипломатии». Они не решаются таким образом».

Он также подчеркнул, что любые обсуждения потенциальной торговли должны проходить по ранее установленным секретным каналам, согласованным Путиным и Байденом во время прошлогоднего саммита.

«Такие механизмы есть, но они будут поставлены под сомнение, если дискуссия продолжится в открытом доступе», — сказал Песков. «Если мы через СМИ будем обсуждать какие-то нюансы, связанные с вопросом обмена, то обмена вообще не будет», — сказал он.

Люди, знакомые с предложением США, говорят, что он предполагает обменять Грейнера и Уилана на печально известного российского торговца оружием Виктора Бута. Он отбывает 25-летний тюремный срок в Соединенных Штатах после того, как был признан виновным в заговоре с целью убийства американских граждан и оказании помощи террористической организации.

Звонок между Блинкиным и Лавровым стал самым известным уровнем контактов между Вашингтоном и Москвой с тех пор, как Россия ввела войска в Украину более пяти месяцев назад, подчеркнув общественное давление, с которым Белый дом столкнулся, чтобы освободить Гренье.

Грейнер была арестована, когда возвращалась играть за команду в России, где она выступала с 2014 года. В пятницу Блинкен заявила, что ее осуждение и приговор «усугубляют несправедливость, причиненную ей».

«Это подчеркивает нашу очень важную обеспокоенность по поводу российской правовой системы и использования российским правительством незаконных арестов для продвижения своей собственной программы использования отдельных лиц в качестве политических инструментов», — сказал он.

В четверг Байден назвал решение и приговор российского судьи «неприемлемыми» и заявил, что продолжит работу, чтобы вернуть Гринер и Уилана домой.

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