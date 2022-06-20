Россия предупреждает члена НАТО Литву о переходе через Калининград

Российский таможенник работает в торговом порту в прибалтийском городе Балтийск в Калининградской области, Россия, 28 октября 2021 г. REUTERS/Виталий Нивар/File Photo

Кремль: Ситуация «более чем серьезная»

Литва говорит: это выполнение решения Европейского союза

Россия заявляет, что будет защищать свои интересы

Россия заявляет, что Литва открыто враждебна

ЛОНДОН (Рейтер) — В понедельник Россия предупредила члена НАТО Литву, что, если транспортировка товаров в балтийский оплот России в Калининграде не будет быстро восстановлена, Москва примет нераскрытые меры для защиты своих национальных интересов.

Поскольку отношения между Востоком и Западом упали до самого низкого уровня за полвека из-за вторжения России в Украину 24 февраля, Вильнюс запретил транспортировку товаров, подпадающих под санкции ЕС, через территорию Литвы в захолустье и обратно, сославшись на правила санкций ЕС.

МИД России вызвал высокопоставленного представителя Литвы в Москве для выражения протеста, а в Кремле заявили, что ситуация слишком серьезная.

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«Ситуация более чем серьезная», — заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Это решение действительно беспрецедентно. Это нарушение всего».

МИД России потребовал, чтобы Вильнюс немедленно отказался от того, что он назвал «откровенно враждебным» шагом.

«Если транзит грузов между Калининградской областью и остальной частью Российской Федерации через Литву в ближайшее время не будет полностью восстановлен, Россия оставляет за собой право принять меры для защиты своих национальных интересов», — сказала она.

Калининград, бывший порт Кенигсберг, столица Восточной Пруссии, был захвачен Красной Армией у нацистской Германии в апреле 1945 года и передан Советскому Союзу после Второй мировой войны. Он зажат между членами НАТО Польшей и Литвой.

Литва заявила, что применяет санкции ЕС только в рамках комплекса мер, направленных на наказание президента Владимира Путина за вторжение в Украину. Читать далее

«Литва ничего не делает: европейские санкции начались 17 июня», — заявил журналистам в Люксембурге министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Это было сделано в консультации с Европейской комиссией и под руководством Европейской комиссии», — сказал Ландсбергис.

Ландсбергис сказал, что государственная Литовская железная дорога сообщила клиентам, что с 17 июня подпадающие под санкции товары, такие как сталь и железо, не будут допущены к транзиту через Литву.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал, что разговаривал с президентом Литвы Гитанасом Науседа, который сказал, что Вильнюс применяет санкции ЕС.

«Очевидно, что нам действительно нужно собрать все факты и последствия, но, как ясно дал понять президент Носеда, Литва выполняет санкции ЕС», — сказал Домбровскис.

«Так что в этом случае, если речь идет о применении санкций ЕС, очевидно, что мы должны быть с нашими государствами-членами, которые применяют санкции».

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Об этом сообщает Рейтер. Автор Гай Фолконбридж. Монтаж Алекс Ричардсон и Филиппа Флетчер

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