Россия предупреждает, что санкции могут привести к краху Международной космической станции

Глава российского космического агентства «Роскосмос» предупредил в субботу, что западные санкции против России могут привести к крушению Международной космической станции, и призвал отменить карательные меры.

По словам Дмитрия Рогозина, санкции, некоторые из которых предшествуют вторжению Москвы в Украину, могут нарушить работу российских кораблей, обслуживающих Международную космическую станцию.

В результате может пострадать российская часть станции, помогающая скорректировать ее орбиту, что приведет к падению 500-тонной конструкции «в море или на сушу», написал глава Роскосмоса в Telegram.

Рогозин, регулярно выражающий поддержку российской армии в Украине в социальных сетях, заявил, что «российская часть обеспечивает коррекцию орбиты станции (в среднем 11 раз в год), в том числе для избежания космического мусора».

Он опубликовал карту мест, где может выйти из строя Международная космическая станция, и указал, что вряд ли она будет в России.

И продолжил: «Но народы других стран, особенно те, которыми руководят «псы войны», должны задуматься о цене санкций, наложенных на Роскосмос», охарактеризовав страны, введшие эти санкции, как «безумие».

Рогозин также поднял в прошлом месяце угрозу падения космической станции на Землю, критикуя западные санкции в Твиттере.

1 марта НАСА заявило, что пытается найти решение, как удержать Международную космическую станцию ​​на орбите без помощи России.

Экипажи и припасы доставляются на российскую часть кораблями «Союз».

Но Рогозин сказал, что стартовая площадка, использованная для взлета, «подлежала санкциям США с 2021 года и санкциям ЕС и Канады с 2022 года».

Роскосмос заявил, что обратился к НАСА, Канадскому космическому агентству и Европейскому космическому агентству «с требованием отмены незаконных санкций против наших компаний».

Космос — это последняя оставшаяся область, в которой Соединенные Штаты и Россия продолжают сотрудничать.

В начале марта Роскосмос объявил о своем намерении уделить первоочередное внимание созданию военных спутников, поскольку Россия оказывается все более изолированной в результате войны на Украине.

Рогозин также заявил, что Москва не будет поставлять двигатели для американских ракет Atlas и Antares.

Он писал: «Пусть парят в космос на метлах».

30 марта американский астронавт Марк Ванде Хи и два космонавта Антон Шкаплеров и Петр Добров должны вернуться на Землю с Международной космической станции на борту космического корабля «Союз».

(АФП)