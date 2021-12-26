Россия: президент Украины обсудил напряженность в России с законодателями США

КИЕВ. В пятницу президент Украины провел видеозвонок с 20 сенаторами США и членами Конгресса на фоне напряженности в отношениях с Россией, которая недавно вызвала опасения по поводу возможного вторжения путем сосредоточения войск у границы с Украиной.

По сообщению офиса Зеленского, президент Украины Владимир Зеленский говорил с сенаторами и представителями Конгресса о наращивании российских сил и о ситуации на раздираемом войной востоке своей страны. Поддерживаемые Россией повстанцы сражаются с украинскими силами на востоке Украины с 2014 года.

В заявлении администрации президента говорится о «важности вовлечения США в процесс мирного урегулирования» конфликта на востоке Украины, в регионе, известном как Донбасс.

«Сейчас, как никогда, важны не слова, а решительные действия», — цитируется в заявлении Зеленский. «Моя цель — остановить кровопролитие на востоке Украины. Невозможно представить безопасность в Европе без прекращения войны на Донбассе».

Зеленский и законодатели также говорили о усилении санкционного давления на Россию, поддержке Вашингтоном «евроатлантических устремлений» Киева и перспективах членства Украины в НАТО.

Россия и Украина находятся в состоянии ожесточенной войны с тех пор, как Москва аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году и отказалась от поддержки сепаратистского повстанческого движения, которое с тех пор унесло жизни более 14000 человек.

Мирное соглашение 2015 года, заключенное при посредничестве Франции и Германии, положило конец широкомасштабным боевым действиям в Донбассе, но попытки найти политическое урегулирование конфликта до сих пор не увенчались успехом.

Возобновилась напряженность в отношениях между Россией и Украиной из-за размещения войск у украинской границы. Официальные лица на Украине и на Западе опасаются, что это может указывать на планы вторжения, но Кремль отрицает это намерение.

Вместо этого Москва обвинила Киев в усилении своих сил на востоке, заявив, что украинская армия может планировать вернуть удерживаемые повстанцами районы силой.

Президент России Владимир Путин также потребовал от США гарантий, которые не позволят НАТО расшириться на восток в сторону Украины. Западный альянс и Украина были очень обеспокоены спросом.

Во время разговора с законодателями и сенаторами США Зеленский сказал: «Никакая третья страна не может иметь право голоса в вопросе интеграции Украины в НАТО».

«Без Украины нет договоренностей по Украине», — сказал он.

«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт». READ Недавно открытая Российская научная лаборатория ненадолго разрушила Международную космическую станцию