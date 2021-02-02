Россия прекращает диалог с Чили из-за станции мониторинга космического пространства – наука и космос

Москва, 2 февраля. / ТАСС /. Заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Роскосмоса Сергей Савельев сообщил ТАСС, что российско-чилийские переговоры по размещению станции Автоматизированной системы оповещения об опасных ситуациях в космосе (АСПОС ОКП) временно приостановлены.

«В настоящее время российско-чилийский диалог, в том числе по вопросам публикации станции АСПОС ОКП, временно приостановлен», – сказал Савельев.

По словам заместителя генерального директора, Чили не имеет полномочий с соответствующими государственными органами в отношении выполнения положений Межправительственного соглашения по космосу. Он отметил, что «сроки создания национального космического агентства не объявлены, и президентские выборы в Чили в 2021 году могут быть существенно перенесены».

Автоматизированная система оповещения об опасных ситуациях в космическом пространстве (АСПОС ОКП) действует с 2016 года. Согласно информации, опубликованной на портале государственных закупок в 2019 году, оптоэлектронный комплекс в Чили должен быть введен в эксплуатацию к третьему кварталу 2020 года Эти объекты обнаруживаются в автоматическом режиме космических аппаратов и космического мусора.