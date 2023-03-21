Россия преследует группу, защищающую права на Нобелевскую премию мира, для проведения рейдов

Российские власти провели обыски в домах и офисах нескольких правозащитников и историков из известной правозащитной группы «Мемориал», получившей в прошлом году Нобелевскую премию мира.

ТАЛЛИНН, Эстония. Российские власти во вторник провели обыски в домах и офисах нескольких правозащитников и историков из известной правозащитной организации, получившей в прошлом году Нобелевскую премию мира.

Волна обысков, после которых полиция допросила активистов «Мемориала», является частью продолжающегося и широкомасштабного подавления инакомыслия, которое Кремль начал в последние годы. Это усилилось после того, как Москва вторглась в Украину более года назад.

Группа утверждает, что рейды и допросы связаны с уголовным делом, возбужденным против активистов Следственным комитетом России в начале этого месяца.

Следствие возбуждено по обвинению в реабилитации нацизма, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

«Мемориал» ведет базу данных жертв политических репрессий, и среди имен есть трое человек, осужденных в советское время за сотрудничество с нацистской Германией. Группа заявила, что власти используют эти имена из списка в своем деле против «Мемориала».

Олег Орлов, сопредседатель группы, в квартире которой прошел обыск, назвал обвинения «идиотскими» в выступлении перед журналистами во вторник, прежде чем сотрудник полиции в маске и бронежилете привел его в отделение полиции.

Позже во вторник «Мемориал» сообщил, что власти возбудили отдельное уголовное дело против Орлова за неоднократную клевету на российских военных. Это уголовное преступление согласно новому закону, принятому после того, как 24 февраля Россия ввела войска в Украину, и регулярно используется против критиков Кремля. Орлову грозит до трех лет лишения свободы, если его признают виновным.

«Мемориал», одна из старейших и самых известных правозащитных организаций России, была удостоена Нобелевской премии мира 2022 года вместе с находящимся в заключении белорусским активистом Алеся Беляцким и Украинским центром гражданских свобод.

Мемориал был установлен в Советском Союзе в 1987 году, чтобы увековечить память о жертвах коммунистического гнета. Он продолжал собирать информацию о нарушениях прав человека и отслеживать судьбу политических заключенных в России, поскольку в последние годы столкнулся с безжалостными репрессиями со стороны Кремля.

Группу объявили «иностранным агентом», что привлекает к себе более пристальное внимание со стороны правительства и несет в себе сильные коннотации презрения, и на протяжении многих лет за предполагаемые нарушения закона об «иностранных агентах» были назначены огромные штрафы. Верховный суд России постановил закрыть его в декабре 2021 года, что вызвало протесты в России и за рубежом.

Рейды во вторник произошли после того, как президент России Владимир Путин призвал полицию «жестоко пресекать любые попытки противников и их агентов на территории нашей страны нарушить покой нашего общества».

Акция против «Мемориала» вызвала возмущение российской оппозиции. Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик в изгнании, назвал это «актом устрашения».

«Вы даете им Нобелевскую премию, мы даем им уголовное дело», — написал Гудков в Facebook.

Гудков сказал: «Террор. Тот самый терроризм, память о жертвах которого хранит «Мемориал».