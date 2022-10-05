Россия претендует на крупнейшую в Европе АЭС, аннексируя земли

Президент России Владимир Путин подписал в среду указ, согласно которому захваченная Запорожская электростанция принадлежит ему, несмотря на то, что директор украинской атомной электростанции заявил, что возьмет на себя управление крупнейшей в Европе атомной электростанцией.

Это объявление было сделано через несколько часов после того, как Путин подписал закон об аннексии Запорожской области. Ранее глава «Энерготома» Петр Годин заявил, что будет управлять контролируемой Россией электростанцией из Киева.

Завод находится в центре глубокой глобальной озабоченности. Обе стороны обвиняют друг друга во взрывах, повредивших части атомной электростанции и грозящих спровоцировать катастрофу, предупреждают международные эксперты по атомной энергии.

«Необходимость создания зоны ядерной безопасности и защиты (ЗСПЗ) вокруг Запорожской АЭС сейчас как никогда актуальна», Об этом сообщил Рафаэль Кроче в Twitter. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии.

Украинский директор завода был похищен в пятницу и освобожден на этой неделе российскими войсками, оккупировавшими завод. Украинские рабочие продолжают эксплуатировать электростанцию, которая прекратила выработку электроэнергии в прошлом месяце.

Поворотный момент?:Пока Россия признает поражение в Харькове, Украина восстанавливает позиции, надеюсь

Другие разработки:

►Бывший журналист российского государственного телевидения, обвиненный в распространении дезинформации после акции протеста в самолете против войны, сообщил в среду в Facebook, что он был освобожден из-под домашнего ареста. Марина Овсянникова сбежала с малолетней дочерью, говорит ее бывший муж.

►Украинские войска использовали шесть иранских беспилотников для атаки на город Белая Черква в Киевской области, в результате чего один человек был ранен, сообщает Офис президента Украины. Удары по городу стали первыми с марта, когда русские ушли из района вокруг украинской столицы.

Украина изгоняет русских из многих сел:Мирный план Илона Маска вызвал возмущение; Байден, речь Зеленского:

Путин подписал закон об аннексии земель Украины, несмотря на военные неудачи

Путин, международное возмущение и Протесты его армии привели к подписанию в среду законов, одобряющих аннексию четырех украинских регионов, два из которых станут ключевым регионом Донбасса, на который он нацелился с начала войны.

«Я хочу, чтобы киевские власти и их истинные хозяева на Западе послушались меня, чтобы все об этом помнили — люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, навсегда стали нашими гражданами». Путин сказал.

В документах границы земель, на которые претендует Россия, расплывчаты, но российские СМИ сообщают, что Путин аннексировал около 43 000 квадратных миль. Украина, размером примерно с Техас, оценивает, что около 15% ее территории аннексировано. В последние недели часть земель уже была отвоевана украинскими войсками, и большая часть мира не признает аннексии.

«Бесполезные решения террористического государства не стоят бумаги, которую они подписали», — заявил в телеграмме глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Лидер белорусской оппозиции говорит, что, по его мнению, ответная реакция российских военных на Украине может пошатнуть власть президента Беларуси Александра Лукашенко. Россия «проиграет эту войну», заявила Светлана Тихановская на конференции по безопасности в Варшаве в среду. Он сказал, что Путин не сможет поддержать Лукашенко, ближайшего глобального союзника Путина.

Чиканауская бежала в Литву после того, как победа Лукашенко на выборах в августе 2020 года была названа на Западе сфальсифицированной.

Украинские войска начали вытеснение российских войск из Луганской области «Поднятие украинского флага«В некоторых населенных пунктах губернатор области Сергей Гайдай сообщил в социальных сетях. Россия взяла под полный контроль жизненно важную область и половину соседнего Донецка до того, как месяц назад началось контрнаступление Украины. Треть Луганска остается под контролем России. Луганскую Народную Республику перед началом войны пытались создать военачальники, но только Россия и несколько других стран признали республику.

Европейский союз согласился в среду, сославшись на аннексии В отношении России должны быть введены новые санкции, включая ожидаемый диапазон цен на российскую нефть. Ожидается, что подробности санкций будут обнародованы уже в четверг, но ожидается, что они будут включать санкции в отношении экспорта компонентов самолетов из ЕС в Россию и ограничения на импорт российской стали.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о восьмом раунде санкций, заявив, что Европа «намерена продолжать платить Кремлю зарплату» за вторжение в Украину.

Предоставлено: Ассошиэйтед Пресс